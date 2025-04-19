سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 19-4-2025

يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه، خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم، السبت 19-4-2025، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

51.03 للشراء، مقابل 51.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

‎51.05 جنيه للشراء، مقابل 51.15 جنيه للبيع.

رامي فتح الله: خفض أسعار الفائدة يعكس تراجع التضخم ويعزز مناخ الاستثمار أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم السبت 19-4-2025





‎سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

51.03 جنيه للشراء، مقابل 51.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

‎ 51.05 جنيه للشراء، مقابل 51.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

‎ 51.03 جنيه للشراء، مقابل 51.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

‎ 51.03 جنيه للشراء، مقابل 51.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

‎ 51.03 جنيه للشراء، مقابل 51.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد:

‎ 51.03جنيه للشراء، مقابل 51.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس:

‎ 51.07 جنيه للشراء، مقابل 51.17 جنيه للبيع.















