سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 19-4-2025

يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه، خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم، السبت 19-4-2025، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
51.03 للشراء، مقابل 51.17 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:
51.05 جنيه للشراء، مقابل 51.15 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:
51.03 جنيه للشراء، مقابل 51.13 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية:
51.05 جنيه للشراء، مقابل 51.15 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:
51.03 جنيه للشراء، مقابل 51.13 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر:
51.03 جنيه للشراء، مقابل 51.13 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
51.03 جنيه للشراء، مقابل 51.13 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف المتحد:
51.03جنيه للشراء، مقابل 51.13 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس:
51.07 جنيه للشراء، مقابل 51.17 جنيه للبيع.