قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برشلونة في مهمة مواصلة انتصاراته بالليجا أمام سيلتا فيجو
أحلى من الفنادق.. طريقة عمل سيزر سالاد بمذاق مميز
بحضور أردوغان.. وكيل النواب: علينا التحرك مع برلمانات العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية
مهزلة.. بدرية طلبة تعلق على جنازة الراحل سليمان عيد
بسبب أرنب.. هبوط اضطراري لطائرة أمريكية بعد تدمير أحد محركاتها
الذروة الثلاثاء.. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة الأيام القادمة
تفاصيل جلسة المباحثات بين وزير الخارجية ونظيره التونسي
زلزال بقوة 5.8 درجة ريختر يضرب الحدود بين أفغانستان وطاجكستان
الشناوي: بيراميدز في مرحلة ممتازة.. وهدفنا الوصول لنهائي أبطال أفريقيا
عصام الحضري ينتقد إدارة الزمالك بشأن أزمة زيزو.. ماذا قال؟
غيابات عديدة تضرب الأهلي قبل مواجهة صن داونز
رايح يتفسح.. خالد الغندور يسخر من زيزو بعد استخراجه فيزا أمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وليد شوشة: سليمان عيد كان يقدم الفن السهل الممتنع.. ويملك قبولا استثنائيا

سليمان عيد
سليمان عيد
إسراء صبري

قال وليد شوشة، أستاذ النقد الفني، إن الراحل سليمان عيد كان لديه سمة كوميدية، وترسخت في عقول المشاهدين منذ سنين، متابعا: سليمان عيد شارك مع العديد من الفنانين وفي أدوار مختلفة تركت أثرا.

وأضاف وليد شوشة، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن الفنان الراحل سليمان عيد خلق حالة مختلفة داخل الجماهير، كما أنه تمكن من خلق سيرة إبداعية وإنسانية داخل المشاهدين، متابعا:"سليمان عيد ترك آثر وحالة طيب في حياة الجميع".

واسترسل: "سليمان عيد كان يقدم الفن السهل الممتنع، ووجوده في أي عمل فني مبهج ويضيف للعمل بشكل واضح"، متابعا:" هو يمتلك قبولا استثنائيا سمح له بحجز مكانة واضحة وأفلامه مستمرة وذات أثر".


وفي مشهد فاجأ الوسط الفني، خيم الحزن عقب الإعلان عن وفاة الفنان سليمان عيد، الذي أسعد الجمهور طيلة مسيرته بأعماله الكوميدية المتنوعة، حيث توفي إثر أزمة قلبية مفاجئة، رغم ظهوره مؤخرًا بصحة جيدة أثناء مشاركته في عزاء المنتج صلاح حسن.

تفاصيل الساعات الأخيرة

وفقًا لتقارير طبية من المستشفى الذي نُقل إليه، تعرض الفنان سليمان عيد لهبوط حاد في الدورة الدموية تبعه توقف مفاجئ في عضلة القلب، ما دفع الفريق الطبي إلى محاولة الإنعاش القلبي الرئوي لعدة مرات، إلا أن المحاولات لم تُفلح، وأُعلن عن وفاته وسط صدمة وحزن زملائه ومحبيه في الوسط الفني.

 

الراحل سليمان عيد سليمان عيد الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 أيام إجازة في هذا الأسبوع بأمر الحكومة.. هل الأحد عطلة رسمية؟

4 أيام إجازة في هذا الأسبوع بأمر الحكومة.. هل الأحد عطلة رسمية؟

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف.. قرار حكومي رسمي والزيادة في هذا الموعد

البطاقة

أسعار استخراج بطاقة الرقم القومى 2025

محل بحليب

بـ حليب يثير الجدل على السوشيال ميديا بعد غلق محلات بلبن | صور

الاهلي وصن داونز

تغييرات مفاجئة من كولر في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر | تراجع أسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

زيادة المعاشات 2025.. الحكومة تحدد الموعد الرسمي والنسبة

زيادة المعاشات 2025.. الحكومة تحدد الموعد الرسمي والنسبة

4 فئات ممنوعة تمامًا من الفسيخ والرنجة

تحذير طبي قبل شم النسيم 2025..4 فئات ممنوعة تمامًا من الفسيخ والرنجة

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | ماذا يحدث للجسم عند شرب عصير البرتقال في الصباح؟.. جمال شعبان يكشف أسباب جديدة عن وفاة سليمان عيد

سليمان عيد

جمال شعبان عن سبب وفاة سليمان عيد: توقف مفاجئ للقلب الطيب البسيط

الكنافة

طريقة عمل الكنافة في المنزل زي المحلات

بالصور

فورد في ورطة.. 40 عملية استدعاء كبرى في عام واحد

فورد
فورد
فورد

لا أحد يشتري سيارات جديدة في روسيا.. ما القصة؟

سيارات روسيا
سيارات روسيا
سيارات روسيا

الخيال يتحقق.. أول سيارة أجرة طائرة تستعد لنقل الركاب عبر الجو

أول سيارة أجرة طائرة
أول سيارة أجرة طائرة
أول سيارة أجرة طائرة

حبيبة الملايين .. شركة كورية توقف إنتاج طرازين من سياراتها بسبب ضعف الطلب

هيونداي
هيونداي
هيونداي

فيديو

هبوط اضطراري

بسبب أرنب.. هبوط اضطراري لطائرة أمريكية بعد تدمير أحد محركاتها

سارة العويدان وحسام حبيب

أهلي هيرفضوا.. أول تعليق من سارة عوادين على خطوبتها من حسام حبيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر يكتب: "المعايير المزدوجة للمحكمة الجنائية الدولية"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

المزيد