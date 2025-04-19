وليد شوشة: سليمان عيد كان يقدم الفن السهل الممتنع.. ويملك قبولا استثنائيا

قال وليد شوشة، أستاذ النقد الفني، إن الراحل سليمان عيد كان لديه سمة كوميدية، وترسخت في عقول المشاهدين منذ سنين، متابعا: سليمان عيد شارك مع العديد من الفنانين وفي أدوار مختلفة تركت أثرا.

وأضاف وليد شوشة، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن الفنان الراحل سليمان عيد خلق حالة مختلفة داخل الجماهير، كما أنه تمكن من خلق سيرة إبداعية وإنسانية داخل المشاهدين، متابعا:"سليمان عيد ترك آثر وحالة طيب في حياة الجميع".

واسترسل: "سليمان عيد كان يقدم الفن السهل الممتنع، ووجوده في أي عمل فني مبهج ويضيف للعمل بشكل واضح"، متابعا:" هو يمتلك قبولا استثنائيا سمح له بحجز مكانة واضحة وأفلامه مستمرة وذات أثر".



وفي مشهد فاجأ الوسط الفني، خيم الحزن عقب الإعلان عن وفاة الفنان سليمان عيد، الذي أسعد الجمهور طيلة مسيرته بأعماله الكوميدية المتنوعة، حيث توفي إثر أزمة قلبية مفاجئة، رغم ظهوره مؤخرًا بصحة جيدة أثناء مشاركته في عزاء المنتج صلاح حسن.

تفاصيل الساعات الأخيرة

وفقًا لتقارير طبية من المستشفى الذي نُقل إليه، تعرض الفنان سليمان عيد لهبوط حاد في الدورة الدموية تبعه توقف مفاجئ في عضلة القلب، ما دفع الفريق الطبي إلى محاولة الإنعاش القلبي الرئوي لعدة مرات، إلا أن المحاولات لم تُفلح، وأُعلن عن وفاته وسط صدمة وحزن زملائه ومحبيه في الوسط الفني.



