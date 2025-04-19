برشلونة في مهمة مواصلة انتصاراته بالليجا أمام سيلتا فيجو

يتطلع برشلونة لمواصلة سلسلة انتصاراته في الدوري الإسباني، عندما يستقبل سيلتا فيجو، اليوم السبت، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن منافسات الجولة 32 من الليجا لموسم 2024-2025.

ويتصدر برشلونة، جدول ترتيب الليجا برصيد 70 نقطة، بفارق 4 نقاط عن غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وذلك قبل 7 جولات من نهاية الموسم.

في المقابل، يحتل سيلتا فيجو المركز السابع برصيد 43 نقطة، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في حجز مقعد أوروبي.

ويدخل برشلونة اللقاء بعد خسارته 1-3 أمام بوروسيا دورتموند في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه ضمن التأهل لنصف النهائي بفضل فوزه الكبير ذهابًا (4-0).

ويسعى الفريق الكتالوني لتجاوز الأداء المتواضع في ألمانيا، والحفاظ على الفارق مع أقرب منافسيه، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

من جهته، يتمسك سيلتا فيجو بطموحه الأوروبي، ويأمل في تحقيق فوز ثمين خارج أرضه، خاصة بعد التعادل مع برشلونة 2-2 في مواجهة الدور الأول، ويبحث عن أول انتصار له في معقل البارسا منذ مايو 2021.