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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريب يكشف تصميم هاتف هواوي القادم Huawei Enjoy 80

هاتف هواوي Huawei Enjoy 80
هاتف هواوي Huawei Enjoy 80
شيماء عبد المنعم

ظهرت تسريبات جديدة تكشف عن التصميم والمواصفات المرتقبة لهاتف هواوي Huawei Enjoy 80، والذي من المتوقع أن يطرح قريبا في الأسواق الصينية. 

ورغم أن هواوي لم تعلن رسميا عن الهاتف، إلا أن بعض المتاجر المعتمدة في الصين بدأت بعرضه، كما انتشرت صور حية له عبر الإنترنت، أظهرت تصميما أنيقا يوحي بأنه من الفئة الرائدة، وهو ما أثار دهشة الكثير من المستخدمين نظرا لأنه من المفترض أن يكون هاتفا اقتصاديا.

هواوي تستعد لإطلاق هاتف Enjoy 80 بمواصفات متواضعة وتصميم بسيط

ظهرت مؤخرا صور حية لهاتف هواوي الجديد Enjoy 80 على منصة Weibo، كاشفة عن تصميم بسيط وأربعة خيارات من الألوان: الأخضر، الأزرق السماوي، الأبيض السحابي، والأسود الذهبي.

هاتف هواوي الجديد Enjoy 80

من أبرز ما لفت الانتباه في الصور هو زر غامض على الجانب الأيسر للهاتف، يعتقد أنه إما زر منزلق للتنبيهات، أو مفتاح مخصص للوصول السريع إلى تطبيقات النظام. 

ومن غير المرجح أن يكون هذا الزر مخصصا لتفعيل ميزات الذكاء الاصطناعي، خاصة وأن سلسلة Enjoy تعرف بتركيزها على الأسعار الاقتصادية أكثر من الأداء الفائق، وهي موجهة حصرا للسوق الصينية.


وبحسب مصادر التسريبات، فإن الهاتف قد يعمل بمعالج Kirin 710، ويفتقر إلى دعم شبكات الجيل الخامس 5G، وإذا ثبتت صحة هذه المعلومات، فسيكون ذلك بمثابة خطوة مثيرة للجدل، خصوصا أن المعالج المذكور يعود إلى عام 2018 ويعتمد على تقنية تصنيع بدقة 14 نانومتر.


تشير التوقعات إلى أن هاتف هواوي Enjoy 80 سيحمل شاشة بقياس 6.67 بوصة، بدقة HD، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب بطارية ضخمة بسعة 6620 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 40 وات.

التصميم الخلفي للهاتف يبدو مميزا ومختلفا عن الإصدارات السابقة من سلسلة Enjoy، حيث يأتي بهيكل نحيف وانسيابي، وتضم وحدة الكاميرا حلقتين دائريتين مرتبتين بشكل عمودي، ويبدو أن الهاتف يضم عدسة تصوير واحدة فقط بدقة 50 ميجابكسل إلى جانب فلاش دائري، وهو ما يضفي لمسة أنيقة على مظهره العام.

من الجهة الأمامية، يظهر الهاتف بشاشة مسطحة ذات حواف نحيفة وزوايا منحنية، مع ثقب صغير في أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية. 

هاتف Enjoy 80

كما تضم الجوانب زر الطاقة وأزرار التحكم بالصوت، بالإضافة إلى زر جانبي يعرف باسم X-Key، يرجح أنه مخصص للمهام السريعة مثل الدفع الإلكتروني أو الوصول إلى اختصارات النظام.

من المتوقع أن تعلن هواوي رسميا عن هاتف Enjoy 80 في 25 أبريل الجاري، حيث سيتم الكشف عن التفاصيل الكاملة للهاتف بما في ذلك نوع المعالج ومدى صحة هذه التسريبات، وما إذا كانت الشركة ستفاجئ المستخدمين بتغييرات غير متوقعة.

هواوي Huawei Enjoy 80 الذكاء الاصطناعي هواوي Enjoy 80 هاتف هواوي الجديد

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