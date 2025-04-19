كولر يعقد محاضرة للاعبين قبل مواجهة صن داونز

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، اليوم محاضرة مهمة للاعبي الفريق قبل مغادرة فندق الإقامة والتوجه إلى ملعب لوفتوس بمدينة بريتوريا؛ استعدادا لمواجهة فريق صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



تنطلق المحاضرة في الثانية عشرة والنصف ظهرا ويراجع خلالها الجهاز الفني التعليمات الأخيرة وخطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.

كان الاجتماع الفني للمباراة قد شهد الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأزرق بالكامل، فيما يرتدي فريق صن داونز زيه المكون من القميص الأصفر والشورت الأزرق والشراب الأبيض، ويرتدي حارس مرماه طاقما باللون البنفسجي بالكامل.