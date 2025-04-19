مصطفى عسل ونوران جوهر يسيطران على بطولة الجونة الدولية للإسكواش



فاز لاعبا نادي بالم هيلز الرياضي، مصطفى عسل، ونوران جوهر، ببطولة الجونة الدولية البلاتينية للإسكواش 2025، لتعزز "بالم هيلز" ريادتها للعبة الإسكواش محليًا ودوليًا.

واستطاعت لاعبة بالم هيلز نوران جوهر المصنفة الأولى عالميًا الحفاظ على لقب بطولة الجونة للإسكواش للعام الثالث على التوالي، بعد تغلبها في المباراة النهائية على منافستها أمينة عرفي- المصنفة الخامسة عالميًا- بنتيجة 4-1 بواقع أشواط 3-1، 9-11، 11-7، 11-6، 11-7.

مصطفي عسل يفوز امام علي فرج



وفي منافسات الرجال، نجح لاعب بالم هيلز وبطل العالم، مصطفى عسل، في الفوز على المصنف الثاني عالميًا، علي فرج، بنتيجة 3-2 بواقع أشواط 3-2، 6-11، 7-11، 11-9، 11-9، 11-5، ليعزز "عسل" صدارة التصنيف العالمي للاعبين.



