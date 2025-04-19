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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي وصن داونز.. لقطات لملعب مباراة الذهاب بنصف نهائي افريقيا

ملعب "لوفتوس فيرسفيلد"
ملعب "لوفتوس فيرسفيلد"
سارة عبد الله

شاركت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، صورا لملعب "لوفتوس فيرسفيلد" فى مدينة بريتوريا قبل مواجهة صن داونز الجنوب افريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي

وتنطلق مباراة الأهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي اليوم السبت في تمام الساعة الثالثه عصرا بتوقيت القاهرة فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

بينما تقام مباراة الاياب يوم ٢٥ أبريل على ملعب استاد القاهرة.

تشكيل الأهلي المتوقع اليوم أمام صن داونز في دوري الأبطال

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: محمد هاني، وأشرف داري، ورامي ربيعة، وكوكا

وفي خط الوسط: مروان عطية، وإمام عاشور، وأكرم توفيق

وفي خط الهجوم: حسين الشحات، وطاهر محمد طاهر، وجراديشار

غيابات الأهلي أمام صن داونز

ويواجه مارسيل كولر المدير الفني للفريق أزمة بسبب كثره غيابات الفريق.

ويغيب عن فريق الأهلى فى صن داونز كل من: علي معلول وعمر الساعي وخالد عبد الفتاح ومصطفى مخلوف لأسباب فنية، بالإضافة إلى كريم فؤاد ويحيي عطية الله وكريم الدبيس للإصابة.

معلق  مباراة الأهلي وصن داونز


المعلق المصري علي محمد علي سيكون المسؤول عن التعليق على أحداث المباراة، والتي ستعرض حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 6 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز

أما مباراة الإياب، فستجرى في العاصمة المصرية القاهرة يوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساءً على استاد القاهرة الدولي 25 أبريل 2025.
 

الأهلي لوفتوس فيرسفيلد صن داونز ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا موعد مباراة الأهلي

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