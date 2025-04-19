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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أضرار الإفراط في تناول الفسيخ.. ورقم طوارئ للتعامل مع حالات التسمم

الفسيخ
الفسيخ
عبدالصمد ماهر

كشفت وزارة الصحة والسكان ، من خلال منشور لها علي صفحتها الرسمية ، على موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أضرار الإفراط في تناول الأسماك المملحة.

ما هي أضرار الإفراط في تناول الأسماك المملحة؟

  • ارتفاع مستويات ضغط الدم 
  • يحتوي الفسيخ والرنجة على كميات كبيرة من الأملاح التي تؤثر على مستويات الضغط في الدم 
     

وكشفت وزارة الصحة والسكان،  أرقام الطوارئ للتواصل في حالات التسمم أو البلاغات وهما   16474  - 137 



لماذا يجب نقع الفسيخ في الخل؟

الإجابة جاءت على لسان الدكتور عبد الرحمن شمس، خبير التغذية، في تصريح خاص لموقع صدى البلد، حيث كشف عن أهم النصائح لتقليل المخاطر الصحية لتناول الفسيخ.

لماذا يجب نقع الفسيخ في الخل؟

وأوضح شمس، إن نقع الفسيخ في الخل والليمون مهم جدا لمدة لا تقل عن ساعتين وذلك من أجل الخطوات الوقائية الهامة، حيث يساعد على التخلص من البكتيريا والجراثيم التي قد تكون كامنة في الفسيخ بسبب طرق التحضير والتخزين.

لماذا يجب نقع الفسيخ في الخل؟

تقليل نمو الفطريات، وبالتالي خفض فرص الإصابة بالتسمم الغذائي.

تخفيف الرائحة النفاذة التي تميز الفسيخ، مما يجعله أسهل في التناول.

تطهيره من السموم الناتجة عن عملية التخليل المطوّلة.

مخاطر الفسيخ الصحية ما لا يخبرك به عشاقه

بالرغم من شعبية محبة الفسيخ الكبيرة، إلا أن تناوله بدون حذر قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، خصوصًا لمن يعانون من أمراض مزمنة.

لماذا يجب نقع الفسيخ في الخل؟

 الفسيخ وصحة القلب

يحتوي الفسيخ على كميات كبيرة جدًا من الملح، الأمر الذي يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم، مع زيادة ضغط الدم، مما يضاعف خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين. الأشخاص الذين يعانون من مشاكل قلبية يُنصحون بتجنبه تمامًا أو تناوله بكميات ضئيلة للغاية.

 الفسيخ وضغط الدم

لماذا يجب نقع الفسيخ في الخل؟

الإفراط في تناول الفسيخ يشكل تهديدًا مباشرًا لمستوى ضغط الدم، إذ يمكن أن يؤدي إلى:

ارتفاع ضغط الدم بشكل حاد

الصداع والدوخة

زيادة فرص الإصابة بالسكتة الدماغية

تأثير سلبي على وظائف المخ

الفسيخ والجهاز الهضمي

هل تعلم أن من أكثر الأعراض شيوعًا بعد تناول الفسيخ هي اضطرابات المعدة، خاصةً إذا لم يكن مُعدًا بطريقة صحية. ومن أبرز هذه الأعراض:

الإسهال.

القيء والغثيان

التسمم الغذائي، نتيجة نمو البكتيريا والسموم في الفسيخ غير النظيف أو المخزن بطريقة غير صحيحة.

وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان الصحة فيس بوك الأسماك المملحة ضغط الدم

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