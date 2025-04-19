تعرف على بدلاء الأهلي أمام صن داونز فى دوري أبطال إفريقيا

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي التي تجمع الفريقين في الثالثة عصر اليوم السبت على استاد لوفتوس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم - أشرف داري- مصطفى العش.

خط الوسط: مروان عطية – رامي ربيعة – إمام عاشور – أحمد رضا- طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: جراديشار.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: عمر كمال – أكرم توفيق – حسين الشحات-عمرو السولية- محمد مجدي أفشة - كريم وليد - مصطفى شوبير - أشرف بن شرقي- أحمد نبيل كوكا.