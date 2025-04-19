فرقة لوحده.. الدردير يعلق علي أداء إمام عاشور في مباراة صن داونز

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير، على أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، في شوط المباراة الأول أمام صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أداء إمام عاشور

وكتب الدردير: "إمام عاشور نجم الشوط الأول أمام صن داونز بلا منازع 👍🏻 الولد ده فرقه لوحده، من غيره كان هيبقي أداء الأهلي باهت".

تشكيل الأهلي ضد صن داونز

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم - أشرف داري- مصطفى العش.

خط الوسط: مروان عطية – رامي ربيعة – إمام عاشور – أحمد رضا- طاهر محمد طاهر .

خط الهجوم: جراديشار.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: عمر كمال – أكرم توفيق – حسين الشحات-عمرو السولية- محمد مجدي أفشة - كريم وليد- مصطفى شوبير- أشرف بن شرقي-أحمد نبيل كوكا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع صن دوانز فى مباراة الاياب يوم الجمعة المقبلة فى السابعة مساء بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة .

مجريات الشوط الأول

وانتهى الشوط الأول من مواجهة الأهلي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يُقام على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" بمدينة بريتوريا، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والذي انطلق في الثالثة عصر اليوم، السبت.

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأهلي وصن داونز في بريتوريا

وجاءت بداية المباراة متوازنة مع حذر واضح من الفريقين، إلا أن صن داونز فرض سيطرته على مجريات اللعب من خلال استحواذ كبير بلغ نحو 80% مقابل 20% فقط للأهلي، وسط محاولات هجومية خجولة من الطرفين دون تهديد حقيقي على المرمى.

وشهدت الثواني الأولى من اللقاء لحظة قلق للأهلي بعد سقوط إمام عاشور على أرضية الملعب، لكنه تلقى العلاج سريعًا وعاد للمشاركة.