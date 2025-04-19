قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هدفان ملغيان.. الأهلي يخطو نحو نهائي أبطال أفريقيا بالتعادل السلبي أمام صن داونز
جيش الشعب ودرع الوطن.. القوات المسلحة تحتفل بالذكرى الـ 43 لتحرير سيناء
التضامن تبدأ تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية مع حياة كريمة وويل سبرنج
تشكيل بيراميدز في مواجهة أورلاندو بدوري أبطال أفريقيا
تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بعد قفزات تاريخية.. هل حان وقت الشراء؟
دكتور الأعشاب وسم النحل .. الصحة: إغلاق مركز ومعمل جودة محمد عواد
روسيا تعلن هدنة مع أوكرانيا حتى 21 أبريل
بيراميدز يصل ملعب المباراة لمواجهة أورلاندو بايرتس
في لحظة مثيرة .. إلغاء هدف الأهلي بمرمى صن داونز لهذا السبب
دوري ابطال أفريقيا.. الحكم يرفض احتساب ضربة جزاء للأهلي ضد صن داونز
الحوثيون : أسقطنا مسيرة أمريكية من طراز MQ9 في أجواء صنعاء
بعثة بيراميدز تغادر فندق الإقامة وتتوجه لملعب المباراة لمواجهة أورلاندو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرقة لوحده.. الدردير يعلق علي أداء إمام عاشور في مباراة صن داونز

امام عاشور
امام عاشور
يمنى عبد الظاهر

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير، على أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، في شوط المباراة الأول أمام صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أداء إمام عاشور

 وكتب الدردير: "إمام عاشور نجم الشوط الأول أمام صن داونز بلا منازع 👍🏻 الولد ده فرقه لوحده، من غيره كان هيبقي أداء الأهلي باهت".

تشكيل الأهلي ضد صن داونز

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي.
  • خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم - أشرف داري- مصطفى العش.
  • خط الوسط: مروان عطية – رامي ربيعة – إمام عاشور – أحمد رضا- طاهر محمد طاهر .
  • خط الهجوم: جراديشار.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: عمر كمال – أكرم توفيق – حسين الشحات-عمرو السولية- محمد مجدي أفشة - كريم وليد- مصطفى شوبير- أشرف بن شرقي-أحمد نبيل كوكا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع صن دوانز فى مباراة الاياب يوم الجمعة المقبلة فى السابعة مساء بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة .

مجريات الشوط الأول

وانتهى الشوط الأول من مواجهة الأهلي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يُقام على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" بمدينة بريتوريا، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والذي انطلق في الثالثة عصر اليوم، السبت.

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأهلي وصن داونز في بريتوريا

وجاءت بداية المباراة متوازنة مع حذر واضح من الفريقين، إلا أن صن داونز فرض سيطرته على مجريات اللعب من خلال استحواذ كبير بلغ نحو 80% مقابل 20% فقط للأهلي، وسط محاولات هجومية خجولة من الطرفين دون تهديد حقيقي على المرمى.

وشهدت الثواني الأولى من اللقاء لحظة قلق للأهلي بعد سقوط إمام عاشور على أرضية الملعب، لكنه تلقى العلاج سريعًا وعاد للمشاركة.

صن داونز أبطال أفريقيا إمام عاشور الأهلي محمد الشناوي مصطفى العش حسين الشحات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 أيام إجازة في هذا الأسبوع بأمر الحكومة.. هل الأحد عطلة رسمية؟

4 أيام إجازة في هذا الأسبوع بأمر الحكومة.. هل الأحد عطلة رسمية؟

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف.. قرار حكومي رسمي والزيادة في هذا الموعد

صورة أرشيفية

وفاة وكيل نيابة في إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الإقليمي بالشرقية

عباس شومان

شومان يوضح حكم كتابة الرجل أمواله لبناته لحرمان أعمامهن من الميراث

سليمان عيد وحمدي الميرغني

وفاة سليمان عيد.. أعرف صلة القرابة بينه وحمدي الميرغني

زيادة المعاشات 2025.. الحكومة تحدد الموعد الرسمي والنسبة

زيادة المعاشات 2025.. الحكومة تحدد الموعد الرسمي والنسبة

4 فئات ممنوعة تمامًا من الفسيخ والرنجة

تحذير طبي قبل شم النسيم 2025..4 فئات ممنوعة تمامًا من الفسيخ والرنجة

صورة ارشيفية أثناء تكريمه بعد أيفر جيفين

أحد أبطال إيفرجيفين.. وفاة الربان مصطفى الميقاتي بعد إرشاده إحدى السفن بقناة السويس

ترشيحاتنا

متحف شرم الشيخ

متحف شرم الشيخ يضيف 7 لوحات إرشادية بطريقة برايل لخدمة ذوي الإعاقة ..صور

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يتفقد مركز الكفاية الإنتاجية بالعاشر من رمضان ويشيد بالبرامج التدريبية

وزير العمل ونظيره القطري

وزير العمل يُناقش مع نظيره القطري ملفات تنقل الأيدي العاملة والربط الإلكتروني

بالصور

جامعة الزقازيق تحتضن طلابها ذوي الاعاقة في الكشف الطبي للإعفاء من التجنيد

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

محافظ الشرقية يُشارك فى الاجتماع الأول لمجلس أمناء جامعة الزقازيق الأهلية

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

مدير معهد اللغات للقوات المسلحة في حوار لـ "صدى البلد": نقوم بتدريس 16 لغة.. ولدينا بروتوكولات تعاون مع المعاهد والجامعات العالمية

اللواء تيسير محمد العطار مع الزميل محمد إبراهيم
اللواء تيسير محمد العطار مع الزميل محمد إبراهيم
اللواء تيسير محمد العطار مع الزميل محمد إبراهيم

فورد في ورطة.. 40 عملية استدعاء كبرى في عام واحد

فورد
فورد
فورد

فيديو

مؤمن عادل مؤسس بـ لبن

مؤمن عادل دكتور بيطري صنع امبراطورية رز بلبن .. حكاية مؤسس سلسلة مطاعم بـ لبن

سليمان عيد

اللحظات الأخيرة في حياة سليمان عيد| ماذا حدث قبل الوفاة بـ19 ساعة؟

هبوط اضطراري

بسبب أرنب.. هبوط اضطراري لطائرة أمريكية بعد تدمير أحد محركاتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد أبو الفضل بدران

د. محمد ابوالفضل بدران يكتب: لماذا تشوّه المرأةُ نفسها؟

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر يكتب: "المعايير المزدوجة للمحكمة الجنائية الدولية"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

المزيد