استعلام تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي يحظى باهتمام شريحة كبيرة من المواطنين المستفيدين ببرنامج تكافل وكرامة الذي دشنته الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للفئات الأشد احتياجًا من المواطنين، ضمن جهود الدولة لدعمهم، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

وزارة التضامن الاجتماعي بدأت الثلاثاء 15 أبريل 2025 صرف معاشات تكافل وكرامة 2025 للمواطنين، إذ بدأت عمليات الصرف من خلال المنافذ الرسمية المنتشرة على مستوى الجمهورية، وتستمر حتى نهاية شهر أبريل الجاري.

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استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2025 .. رابط مباشر

صرف معاش تكافل وكرامة

تُصرف معاشات تكافل وكرامة لشهر أبريل من خلال مكاتب البريد وفروع بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة لماكينات الصراف الآلي، المرتبطة بالهيئة القومية للبريد المصري، إذ يستفيد من هذا البرنامج عدد كبير من الأسر، التي تنطبق عليها شروط الاستحقاق، خصوصًا الفئات التي لا تمتلك دخلًا ثابتًا أو تغطية تأمينية ضمن أي جهة.

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025

يمكن للمواطنين الاستعلام بسهولة عن حالة المعاش من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي

اختيار برنامج “تكافل وكرامة”

إدخال الاسم الرباعي للمستحق

تحديد الشهر المطلوب الاستعلام عنه

إدخال رقم الهاتف المسجل لدى الوزارة

الضغط على زر “استعلام” لعرض جميع البيانات الخاصة بالمعاش

استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2025 .. رابط مباشر

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

تيسيرًا على المستفيدين أتاحت وزارة وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من منافذ الصرف المختلفة، تشمل:

ماكينات الهيئة القومية للبريد المصري.

فروع بنك ناصر الاجتماعي.

مكاتب البريد المنتشرة في القرى والمدن.

إمكانية السحب باستخدام البطاقات الذكية عبر ماكينات ATM.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

لضمان وصول الدعم إلى من يستحقه، حددت وزارة التضامن مجموعة من الشروط الأساسية للحصول على المعاش، وهي كالآتي:

أن يكون المتقدم من ذوي الإعاقة، أو من أصحاب الأمراض المزمنة.

انعدام حصوله على معاش تأميني، أو أي دخل ثابت يتجاوز الحد المسموح به.

أن يكون يتيم الأب أو الأم، أو لا يتلقى رعاية أسرية.

عدم عمله بأجر تأميني يزيد على 400 جنيه شهريًّا.

أن يكون غير مسجل على أي نظام تأميني حكومي أو خاص.

استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2025 .. رابط مباشر

دعم من الدولة

تأتي هذه الخطوة في إطار خطط الدولة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وضمان مظلة دعم للفئات الأكثر تأثرًا اقتصاديًّا، كما تهدف إلى تمكين الأسر الفقيرة من مواجهة متطلبات الحياة اليومية، خاصةً في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة.