قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد 20-4-2025
نائب رئيس الزمالك يوجّه رسالة للمسئولين .. ويؤكد: الأهلي أصبح حلم اللاعبين
تقرير: الصين تخطط لـ «ضرب» رسوم ترامب الجمركية باتفاق مع أوروبا
الساعة 12:00 هتقلب 1:00 صباحًا.. بدء العمل بالتوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد
بعد تدهور حالته الصحية .. فنان شهير ينتهي به المطاف في دار المسنين | القصة الكاملة
سعر الدولار اليوم الأحد 20-4-2025
وساطة إماراتية بين موسكو وكييف تنجح في إطلاق سراح مئات الأسرى
طقس اليوم .. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة
موعد مباراة بيراميدز القادمة أمام أورلاندو فى دوري الأبطال والقناة الناقلة
جامعة هارفارد تواجه تهديدات ترامب : 2.3 مليار دولار في خطـ.ـر
500 جنيه زيادة على بطاقة التموين لهؤلاء.. كيف تصرفها وآخر موعد؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

داعية إسلامية توضح حكم خروج الأرملة للعمرة أو الحج خلال فترة العدة.. فيديو

داعية إسلامية
داعية إسلامية
هاني حسين

كشفت الداعية الإسلامية دينا أبو الخير، عن الحكم الشرعي المتعلق بخروج الأرملة خلال فترة العدة لأداء مناسك العمرة أو الحج، مشيرة إلى أن الشريعة وضعت ضوابط دقيقة لهذا الأمر تستند إلى نصوص واضحة من القرآن الكريم.

وخلال تقديمها برنامج "للنساء نصيب"، المذاع على قناة صدى البلد، وأكدت أبو الخير، أن الأرملة التي تُوفي عنها زوجها تلتزم بعدة شرعية مدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، وهي فترة حداد يُشترط خلالها التزام المنزل وعدم التزين أو ارتداء الملابس التي توحي بالزينة، إلا في حالات الضرورة القصوى.

وأوضحت أبو الخير أن من بين الحالات المستثناة للخروج من المنزل أثناء العدة: قضاء حوائج ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها، مثل العمل أو شراء متطلبات المعيشة، شريطة أن تعود الأرملة إلى بيتها للمبيت فور الانتهاء من هذه المهام.

وحول أداء الحج أو العمرة خلال العدة، أوضحت أبو الخير أنه إذا كانت الأرملة قد قدمت بالفعل لأداء الحج وسددت التكاليف، فلا مانع من استكمال الرحلة الشرعية، خاصة أن تكاليف الحج باهظة، مستشهدة بالقاعدة الفقهية: "الضرورات تبيح المحظورات"، بشرط وجود الصحبة الآمنة.

وتابعت: أما إذا لم تكن قد قدمت بعد، فالأفضل أن تنتظر إلى ما بعد انتهاء فترة العدة.

داعية داعية إسلامية اخبار التوك شو الأرملة العمرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل غدًا الأحد إجازة رسمية بمناسبة عيد القيامة؟.. الحكومة تعلن مفاجأة

هل غدًا الأحد إجازة رسمية بمناسبة عيد القيامة؟.. الحكومة تعلن مفاجأة

بعد قرار الحكومة.. الموعد الجديد صرف مرتبات شهر أبريل 2025

قرار حكومي.. موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 بعد تعديله

6 شروط لـ عودة بلبن وكرم الشام ووهمي وعم شلتت للعمل مرة أخري | تفاصيل

6 شروط لـ عودة بلبن وكرم الشام ووهمي وعم شلتت للعمل فى مصر

القبض على مذيعة شهيرة

التحفظ على «مذيعة» وطليقة لاعب كرة قدم شهير بتهمة خطيرة في القاهرة

رسميًا.. موعد صرف معاشات مايو وتوقيت الزيادة الجديدة

رسميًا.. موعد صرف معاشات مايو وتوقيت الزيادة الجديدة

جانب من الاجتماع

بلبن راجع تاني.. قرار عاجل من وزير الصحة وهيئة سلامة الغذاء

الدكتور عباس شومان

الدكتورة إلهام شاهين: مال الشخص حر فيه طوال حياته.. ووكيل الأزهر الأسبق: لا تعليق

وزير التربية والتعليم

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 لطلاب المدارس .. قرار نهائي

ترشيحاتنا

مكنش فيه حد مش بيحبك ..ليلى علوي تستعيد ذكرياتها مع الراحل سليمان عيد |فيديو

«مكنش فيه حد مش بيحبك».. ليلى علوي تستعيد ذكرياتها مع الراحل سليمان عيد |فيديو

عصام السقا

بعد غلق فروع «بلبن».. عصام السقا يعلّق على شماتة البعض تجاه العاملين

سولاف فواخرجي تحتفل بعيد القيامة علي طريقتها الخاصة في مصر..شاهد

سولاف فواخرجي تحتفل بعيد القيامة المجيد على طريقتها الخاصة في مصر |شاهد

بالصور

فستان كاجوال.. مي حلمي تستعرض رشاقتها

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

فستان جلد.. درة تستعرض جمالها بظهورها الأخير

درة
درة
درة

بالحجاب .. جورجينا بإطلالة لافته تثير الجدل

جورجينا
جورجينا
جورجينا

خبير تغذية يقدم نصائح لتقليل مخاطر الفسيخ.. وتحذير لبعض الفئات من تناوله

نصائح لتجنب مخاطر تناول الفسيخ
نصائح لتجنب مخاطر تناول الفسيخ
نصائح لتجنب مخاطر تناول الفسيخ

فيديو

مكنش فيه حد مش بيحبك ..ليلى علوي تستعيد ذكرياتها مع الراحل سليمان عيد |فيديو

«مكنش فيه حد مش بيحبك».. ليلى علوي تستعيد ذكرياتها مع الراحل سليمان عيد |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد أبو الفضل بدران

د. محمد أبوالفضل بدران يكتب: لماذا تشوّه المرأةُ نفسها؟

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر يكتب: "المعايير المزدوجة للمحكمة الجنائية الدولية"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

المزيد