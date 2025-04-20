فستان كاجوال.. مي حلمي تستعرض رشاقتها

نشرت الإعلامية مي حلمي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال مميزة .

وظهرت مي حلمي، مرتديه فستان طويل ومجسم باللون الأزرق، وجاء الفستان بتصميم بسيط دون أكمام ليكشف عن رشاقتها .

أما من الناحية الجمالية تعتمد مي حلمي، في المكياج على وضع لمسات بسيطة وناعمة من المكياج، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت مي حلمي، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها المميزة.

ونعرض لكم صور مي حلمي