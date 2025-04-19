صدقة على الناس | رد صادم من دكتور الأعشاب بعد منعه من مزاولة الطب

هاجم الإعلامى سيد على، الدكتور جودة عواد، الشهير بطبيب علاج “سم النحل والإعشاب” قائلا:" حقيقة ما تزعلش منى لهجتك لا تليق بباحث رصين، أنا اسف وكل ما كنت أتواصل معاك لا ترد".

وأوضح جودة عواد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، عبر قناة "الحدث اليوم"، قائلا:" فى البداية أشهد الله أن المقاطع المنتشرة والإعلانات المضللة بشأنى على قنوات بير السلم لا اعرف عنها شئ".

وأوضح جودة عواد، أن المقاطع والإعلانات مقتطفة ويتم تركيبها بطريقة خاطئة، معقبا:"بيركبوا صوت فوق صوتى والله العظيم دا ما صوتى".

حصل على الدكتوراه

وأضاف جودة عواد، أنه باحث حصل على الدكتوراه 1995، ويدرس فى الجامعات منذ 35 عام، معقبا:" المفروض أنى احترم ويتم الدفاع عنى، اقسم بجلال الله انا لا اعلم شئ عن المنتجات المضللة واقسم بالله بيركبوا صوت صناعى ".

وتابع قائلا:" والله انا مظلوم وحتى ما عندى عيادة انا غلبان وبكشف فى مستشفيات الجمعيات الخيرية واللى بكسبه بتصدق بيه على الناس".