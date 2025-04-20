أبو العينين يقدّم التهانئ للبابا تواضروس والأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد .. صور

شارك النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في قداس عيد القيامة المجيد الذي أُقيم مساء أمس السبت بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وشهد القداس حضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والشخصيات العامة، إلى جانب ممثلين عن الهيئات والمؤسسات وسفراء عدد من الدول، في أجواء تعكس روح المحبة والتسامح التي تجمع أبناء الشعب المصري.

وحرص النائب محمد أبو العينين على تقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني ولجموع الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدًا أن هذه المناسبة تمثل تجسيدًا حيًا لمعاني المحبة والسلام.

وقال أبو العينين في تصريحات صحفية عقب القداس: "عيد القيامة المجيد مناسبة عظيمة نشارك فيها إخوتنا الأقباط فرحتهم، وهي فرصة لتجديد التأكيد على أن الوحدة الوطنية هي حجر الأساس في بناء مصر الحديثة، وأن تلاحم أبناء الوطن هو الضمان الحقيقي لتحقيق التنمية والاستقرار".

وأضاف وكيل مجلس النواب: “نفتخر في مصر بأننا نعيش جميعًا تحت راية واحدة، تجمعنا أرض واحدة ومصير واحد، ونعمل سويًا من أجل مستقبل أفضل لوطننا الغالي”.