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موعد مباراة بيراميدز القادمة أمام أورلاندو فى دوري الأبطال والقناة الناقلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة بيراميدز القادمة أمام أورلاندو فى دوري الأبطال والقناة الناقلة

بيراميدز
بيراميدز

عادت بعثة فريق بيراميدز إلى القاهرة اليوم الأحد، قادمة من جنوب أفريقيا، عقب خوض مواجهة قوية أمام أورلاندو بيراتس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وأقيمت المباراة على ملعب "سوكر سيتي" الشهير بمدينة جوهانسبرج، وشهدت منافسة قوية بين الفريقين، في إطار سعي كل منهما لبلوغ نهائي البطولة القارية.

موعد مباراة بيراميدز القادمة أمام أورلاندو بيراتس

يواصل بيراميدز استعداداته المكثفة تحضيرًا لمباراة الإياب المرتقبة أمام أورلاندو بيراتس، والمقررة في العاشرة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة الصيفي، على استاد الدفاع الجوي.

وتُعد المواجهة حاسمة في مشوار الفريق نحو التأهل لأول مرة في تاريخه إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يسعى بيراميدز لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تحسم بطاقة العبور للنهائي.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وأورلاندو بيراتس

من المقرر أن تُنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن المتوقع أن تحظى المواجهة بمتابعة جماهيرية واسعة، خاصة من جماهير بيراميدز التي تترقب إنجازًا تاريخيًا بوصول فريقها إلى النهائي.

الاستعدادات الفنية والمعنوية

يعمل الجهاز الفني لبيراميدز بقيادة المدير الفني على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في لقاء الذهاب، مع التركيز على رفع الحالة المعنوية للاعبين، واستغلال نقاط الضعف في صفوف أورلاندو بيراتس.

كما يُنتظر أن يعود عدد من العناصر الأساسية بعد تعافيهم من الإصابة، ما يُعزز فرص الفريق في تقديم أداء قوي وتحقيق الفوز.

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