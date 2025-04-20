مصرع شخصين وإصابة 4 في انقلاب سيارة بطريق القصير – مرسى علم

شهد طريق القصير - مرسى علم عند الكيلو 70 صباح اليوم حادثًا مأساويًا إثر انقلاب سيارة ربع نقل، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة أربعة آخرين بإصابات متفاوتة.

وتلقى قطاع الطوارئ بمديرية الصحة بالبحر الأحمر بلاغًا من نقطة إسعاف المصرية يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم، فيما تم تحويل الجثامين إلى مستشفى الأخلاء.

وجاءت أسماء المصابين والمتوفين كالتالي:

المتوفون:

سعد محمد عبدالسيد منصور، 21 عامًا – محافظة البحر الأحمر، جثة هامدة.

منصورة حسين عبدالسيد منصور، 38 عامًا – محافظة البحر الأحمر، جثة هامدة.

المصابون:

جمال محمد الحسن فكيه، 32 عامًا – كسور بمنطقة الوجه والجمجمة، تحت الملاحظة بمستشفى مرسى علم.

أحمد سعد محمد عبدالعزيز، 20 عامًا – اشتباه نزيف بالمخ، تحت الملاحظة بمستشفى مرسى علم.

مدينة محمد السيد، 25 عامًا – جرح تهتك بالذراع، تحت الملاحظة بمستشفى مرسى علم.

مختار سعد عبدالعزيز، 14 عامًا – كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، تحت الملاحظة بمستشفى مرسى علم.

وأكد التقرير الطبي أنه تم إجراء الفحوصات والإشاعات اللازمة للمصابين فور وصولهم، وتقديم الرعاية الطبية المطلوبة لهم.

وتباشر الجهات المعنية التحقيق في ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه، فيما أهاب مسؤولو الصحة بالمواطنين الالتزام بتعليمات الأمان على الطرق السريعة للحفاظ على الأرواح.