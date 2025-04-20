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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رسالة وحدة .. السكرتير العام للبحر الأحمر يشارك الأقباط احتفالات عيد القيامة المجيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ابراهيم جادالله

في إطار تعزيز قيم الوحدة الوطنية، قام السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، كمال سليمان، بزيارة رسمية إلى الكنائس الثلاث بالمحافظة، نائبًا عن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وشملت الزيارة: كنيسة الأنبا شنودة الأرثوذكسية بمنطقة الدهار، والكنيسة الإنجيلية أمام قرية عرابية، والكنيسة الكاثوليكية بمنطقة النجدة بالغردقة. وأكد السكرتير العام، خلال الزيارة، على عمق العلاقات الأخوية بين المسلمين والأقباط، والتي تزداد قوة في مثل هذه المناسبات.

وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي تنفيذًا لتوجيهات محافظ البحر الأحمر، بالتواصل الدائم وتعزيز روح الانتماء والمواطنة. كما نقل تحيات اللواء عمرو حنفي للجميع، متمنيًا لهم عيدًا سعيدًا مليئًا بالفرح والبركات.

وأعرب السكرتير العام عن سعادته بالمشاركة في احتفالات الأقباط بهذه المناسبة الكبيرة، مؤكدًا أن مصر تُبنى بتكاتف جميع أبنائها. كما أشاد بالدور الكبير الذي تلعبه الكنيسة في ترسيخ قيم المحبة والسلام بين أبناء الوطن.

من جانبهم، رحّب رجال الدين والمواطنون بالزيارة، معبّرين عن تقديرهم لهذه المبادرة التي تعكس اهتمام الدولة بجميع أبنائها. وأكدوا أن مثل هذه الزيارات تُعزّز مشاعر الأخوّة وتُجسّد الوحدة الوطنية على أرض الواقع.

واختتم السكرتير العام زيارته بتقديم التهنئة مرة أخرى للجميع، متمنيًا أن يعود العيد بالخير والسلام على مصر وأهلها. كما أكد استمرار التعاون بين جميع مؤسسات الدولة والكنيسة لخدمة المواطنين وتحقيق التقدم والازدهار.

البحر الاحمر محافظ البحر الأحمر الغردقة الكنيسة الإنجيلية المسلمين والأقباط

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