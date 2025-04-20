الرئيس اللبناني: اللبنانيون لا يريدون الحرب ويجب أن تكون قواتنا المسلحة مسؤولة عن حمل السلاح

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن اللبنانيين لا يريدون الحرب ويجب أن تكون قواتنا المسلحة مسؤولة عن حمل السلاح، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.



وذكر عون، أنّ موضوع حصر السلاح بيد الشرعية سننفذه لكن ننتظر الظروف التي تسمح لنا بذلك، مواصلا: "أهم معركة لنا هي محاربة الفساد ولا أحد سيعرقل مسيرتنا، ونعتمد الحوار نهجا لمعالجة أي خلاف ونحرص على مقاربته بطريقة توافقية بعيدا عن التصادم".وفي سياق آخر: أكدت مصادر لبنانية علي عدم صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل عن إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه دولة الاحتلال ، مضيفا " وقد تبين أن صاروخين اعتراضيين انفجرا في أجواء بلدة مركبا على أهداف مجهولة.

وفي وقت سابق ، أوقفت السلطات اللبنانية ثلاثة أشخاص يُشتبه بانتمائهم إلى حركة "حماس"، على خلفية تورطهم المحتمل في إطلاق صواريخ باتجاه أهداف إسرائيلية خلال الأسابيع الماضية، وفق ما أفادت به وكالة "فرانس برس" نقلاً عن مصدر أمني لبناني.

وبحسب المصدر، فإن الموقوفين هم فلسطينيان ولبناني، وقد جرت عمليات الاعتقال ما بين يومي الثلاثاء والأربعاء، في كل من بيروت وجنوب لبنان.