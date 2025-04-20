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عقب صعوده| سعر الذهب اليوم الأحد.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عقب صعوده| سعر الذهب اليوم الأحد.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

في ظل استمرار التوترات العالمية، شهدت أسعار الذهب ارتفاعات كبيرة على المستوى العالمي مما اثر أيضا على السوق المحلي.

 ومن جهة أخرى بدأ البنك المركزي المصري في خفض الفائدة وما قد يترتب على هذا من تغيرات في سوق الذهب المحلي على المدى المتوسط.

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 20-4-2025
 

اسعار الذهب اليوم الأحدشهدت استقرار على المستويين العالمى والمحلي مع إجازة البورصة وكذلك إجازة البنوك والذي بدوره أدى الى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

ويقدّم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم الاحد 20-4-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كافة محلات الصاغة.

 

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 3327   دولارًا للأوقية.

 

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم  4101  جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4785 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل  5469 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجّل سعر الجنيه الذهب الان في مصر 38.280  ألف جنيه.

وأكد شريف سامي، رئيس الشركة القومية للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، على أهمية الذهب كملاذ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق. 


وأوضح "شريف سامي، رئيس الشركة القومية للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة TEN مساء السبت،  أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.
وأضاف أن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها. 

وأشار شريف سامي، رئيس الشركة القومية للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، إلى أن أحدًا لا يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.
وتابع شريف سامي، رئيس الشركة القومية للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أن : “مقارنة بالستينات والتسعينات، الدولار فقد الكثير من قوته الشرائية، في حين أن الذهب حافظ على قيمته، مما يعكس تراجع معظم العملات أمام المعدن النفيس.”

وفي سياق متصل، نوه سامي إلى أن هناك أسهمًا في السوق المصري توفر عوائد تصل إلى 25% و26%، مؤكدًا على ضرورة تنويع الاستثمارات بين الأسهم، الذهب، والشهادات البنكية، لتقليل المخاطر وتعظيم العوائد، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

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