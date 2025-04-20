وكيل الأزهر ومفتي الجمهورية ورئيس الجامعة يقدمون العزاء في وفاة والدة الدكتور سيد بكري

أدى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وفضيلة الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، وفضيلة الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وفضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق؛ واجب العزاء للدكتور سيد بكري، في وفاة السيدة والدته.

كما حرص الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، والدكتور عبد الواحد النبوي، وزير الثقافة الأسبق، والدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور عبد الحي عزب، رئيس الجامعة الأسبق، ولفيف من الشخصيات العامة والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ونواب رئيس الجامعة، ولفيف من رجال القوات المسلحة والشرطة، إضافة إلى عمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وأمين عام الجامعة، والأمناء المساعدين، والمديرين العموم، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومن الموظفين على تقديم واجب العزاء، سائلين الله لها الرحمة والمغفرة والعتق من النار.

عقد الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، صباح اليوم، اجتماعًا مع مديري عموم مناطق الوعظ بحضور د. محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني، وذلك لبحث سُبُل تطوير العمل الدعوي، وتعزيز الدَّور المجتمعي للوعَّاظ في مختلِف المحافظات.

وناقش الاجتماع عددًا مِنَ الملفَّات المهمَّة؛ أبرزها: تقييم الأداء الدعوي في المناطق، وتفعيل دَور الوعاظ في معالجة القضايا المجتمعية الملحَّة، وتكثيف الجهود في نَشْر القِيَم الأخلاقية وتعزيز الهُويَّة الدِّينيَّة الوسطيَّة.

وخلال اللقاء، وجَّه الدكتور محمد الجندي بضرورة توحيد الجهود بين مختلِف مناطق الوعظ، والاهتمام بتأهيل الوعَّاظ من خلال التدريب المستمر وتطوير أدواتهم الدعوية، بما يواكب تطورات العصر ويُعزِّز من حضور الخطاب الأزهري الوسطي في المجتمع.

فيما أكَّد د. محمود الهواري ضرورةَ مواصلة العمل الدعوي الميداني وتطويره، والتفاعل المباشر مع المواطنين بمختلِف شرائحهم، مع التركيز على بثِّ الرسائل التوعوية التي تعالج المشكلات الواقعية وتُسهم في بناء وعي مجتمعي سليم.

واختتم الأمين العام الاجتماعَ بالإشادة بالجهود المبذولة، مشدِّدًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من العطاء والتنسيق المشترك لتفعيل رسالة الأزهر في تحقيق الاستقرار الفكري والمجتمعي.