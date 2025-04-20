قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يوجه باستبدال رسوم الجهات والهيئات بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح
كل عام والمصريين بخير.. بشرى تهنئ الأقباط بعيد القيامة
اتهام عاملة نظافة بهـ.ـتك عرض طفل بمدرسة في أبو النمرس بالجيزة
مظاهرة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في الولايات المتحدة
وزير التعليم العالي: افتتاح وكالة الفضاء الأفريقية حلم طالما انتظرناه
حقيقة فتوى تحريم الاحتفال بشم النسيم .. الإفتاء ترد
قريبًا.. إطلاق أكاديمية «شباب بلد» لصقل المهارات للتوظيف وريادة الأعمال
عقب التعادل السلبي.. موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو
بسبب فلوس المخدرات.. إحالة أوراق حكورة وزيكا للمفتي بأسيوط
لازم يراجع نفسه.. رسالة من شوبير لـ رمضان صبحي
قوات حرس الحدود تحبط تهريب كميات كبيرة من الأسلحة والمخدرات
التضامن تكشف حقيقة تغريم الأسرة حال إعادة الطفل المكفول لدار الرعاية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تتويج زد ببطولة دوري زد الدولية للناشئين تحت 17 سنة

زد
زد
ملك موسى

توج نادي زد إف سي، ببطولة دوري زد الدولية للناشئين International League (ZIL) ZED تحت 17 سنة، للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حصد 9 نقاط ليحجز المركز الأول متفوقا على كبرى الأندية الأفريقية والأوروبية المشاركة بالبطولة، يأتي ذلك تكليلا لجهود إدارة نادي زد الرياضي في إعداد أقوى قاعدة ناشئين في مصر تضم أفضل المواهب، والتي يتم تطوير مستواها من خلال أفضل المدربين المحليين وتحت إشراف أجنبي، ووفق أحدث الأنظمة التدريبية.

وقدم لاعبو نادي زد إف سي، أداء قويا خلال منافسات البطولة، إذ استطاع الفريق تسجيل 6 أهداف ليصبح أشرس هجوم، وثاني أقوى خط دفاع في البطولة بعد نادي أسيك الأيفواري، وعلى المستوى الفردي، حقق اللاعب عمرو عادل لقب أفضل حارس مرمي في البطولة، و اللاعب بلال إبراهيم بلقب افضل لاعب في البطولة.

ونجح نادي زد إف سي، في تحقيق 3 انتصارات خلال مشوار البطولة على أندية هرتا برلين بثلاثية نظيفة، والمنتخب الوطني المصري مواليد 2009، وأسيك الإيفواري بهدف مقابل لاشئ.

وحل في المركز الثاني لبطولة دوري زد الدولية للناشئين نادي أسيك الإيفواري، برصيد 8 نقاط، وفي المركز الثالث أستون فيلا الإنجليزي والذي جمع 7 نقاط، ويليه راسينغ سانتاندير الأسباني في المركز الرابع بنفس الرصيد، وحل في المركز الخامس و السادس ناديي هرتا برلين الألماني والمنتخب المصري مواليد 2009 برصيد 5 نقاط.

قال الدكتور/ أحمد عبدالله، المدير التنفيذي لزد إف سي، نادي زد الرياضي، إن نجاح النادي في الفوز ببطولة دوري زد الدولية تحت 17 سنة، والتي شهدت مشاركة أندية لديها قاعدة ناشئين قوية، يعكس المستوى الفني والبدني وكذلك الخططي المتميز للاعبي زد، وقدرتهم على الاحتراف في أقوى الدوريات الأوروبية، والانضمام للمنتخب الوطني لتحقيق نتائج إيجابية، مؤكدا في الوقت نفسه استمرار نادي زد في تنظيم بطولات دولية جديدة خلال الفترة المقبلة لزيادة خبرات اللاعبين والمدربين.

يذكر أن بطولة دوري زد الدولية للناشئين International League (ZIL) ZED تحت 17 سنة، قد شهدت مشاركة 6 فرق وهي زد اف سي، وأستون فيلا الإنجليزي، وهرتا برلين الألماني، وراسينغ سانتاندير الأسباني، وأسيك الإيفواري، والمنتخب المصري مواليد 2009، يأتي تنظيم البطولة في إطار حرص إدارة نادي زد الرياضي، على تنظيم بطولات رياضية كبرى ليصبح في مقدمة الأندية القادرة على المنافسة في الساحة الدولية، وتأكيدًا على قدرته على استضافة وتنظيم بطولات دولية.

ويعد نادي زد الرياضي، هو النادي المصري الوحيد الذي ينظم بطولات دولية للناشئين والشباب بمشاركة أندية كبرى من كافة القارات، أبرزها بطولة زد الدولية للناشئين تحت 15 سنة، وبطولة زد الدولية للناشئين تحت 17 سنة، وذلك في إطار استراتيجية إدارة النادي لإعداد أقوى قاعدة ناشئين في مصر لإمداد المنتخبات القومية بأفضل العناصر لتحقيق أداء إيجابي في البطولات القارية والعالمية، وتأهيل لاعبين للاحتراف الخارجي.

نادي زد بطولة زد الدولية الدوري المصري الزمالك الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12:00 هتقلب 1:00 صباحًا.. بدء العمل بالتوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد

الساعة 12:00 هتقلب 1:00 صباحًا.. بدء العمل بالتوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد

4 أيام إجازة في أسبوع واحد.. الحكومة تبشر الموظفين والطلاب

3 أيام إجازة في أسبوع واحد بقرار حكومي.. بشرى سارة للموظفين والطلاب

500 جنيه زيادة على بطاقة التموين لهؤلاء.. كيف تصرفها وآخر موعد؟

500 جنيه زيادة على بطاقة التموين لهؤلاء.. كيف تصرفها وآخر موعد؟

دواجن بيضاء

هبوط في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البانيه الآن

زيزو

«خسّرنا بطولات».. الزمالك يُطالب بتعويض عقد زيزو كاملًا

سليمان عيد وابنه عبد الرحمن

قلبي موجوع.. منشور مبكي من ابن الراحل سليمان عيد

الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 20-4-2025

الذهب

أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

أرشيفية

خبير: الأتوبيس الكهربائي نقلة نوعية في منظومة المواصلات وسيخفف الزحام

لبنان

رئيس وزراء لبنان: الحكومة ماضية في بسط سيادتها الكاملة على أراضيها

أرشيفية

برنامج الأغذية العالمي يدعو للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة فورا

بالصور

إنشاء حاجز نيوجرسي وتركيب لوحات إرشادية بنزلة الطريق الأوسطي في الشرقية

حاجز
حاجز
حاجز

ضبط 2 طن دقيق و 75 ألف عبوة مواد غذائية مجهولة المصدر بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

تنفيذ فعاليات فنية لأعضاء منتدى الطفل بالشراكة مع التربية للطفولة بالزقازيق

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

محافظ الشرقية يستجيب لشكاوى تراكمات القمامة ”بمصرف مياه هلا” بالزقازيق

جانب من التطهير
جانب من التطهير
جانب من التطهير

فيديو

أحمد داش - روبي

بيقلد روبي.. موقف طريف لـ أحمد داش ورد فعل مفاجئ للفنانة

زواج سلاف فواخرجي من بشار الأسد

ما عزمنا حدا … سلاف فواخرجي تعلق على زواجها من بشار الأسد

سليمان عيد كان بيلم فلوس للخير

مكنش بيسيب فرض.. كريم الحسيني يكشف عن أفعال سليمان عيد الأخيرة

مكنش فيه حد مش بيحبك ..ليلى علوي تستعيد ذكرياتها مع الراحل سليمان عيد |فيديو

«مكنش فيه حد مش بيحبك».. ليلى علوي تستعيد ذكرياتها مع الراحل سليمان عيد |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في شم النسيم .. أين حديقة الحيوان؟

د.محمد أبو الفضل بدران

د. محمد أبوالفضل بدران يكتب: لماذا تشوّه المرأةُ نفسها؟

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر يكتب: "المعايير المزدوجة للمحكمة الجنائية الدولية"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

المزيد