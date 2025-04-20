أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد استقر مع إجازة البورصة العالمية.

ينشر “صدى البلد” سعر جرام الذهب في الكويت خلال تعاملات اليوم الأحد الموافق 20-4-2025.

الذهب اليوم في الكويت عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 32.675 دينار

أسعار الذهب اليوم في الكويت عيار 22

ووصل سعر عيار 22 نحو 29.950 دينار

أسعار الذهب اليوم في الكويت عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 28.600 دينار

أسعار الذهب اليوم في الكويت

عيار الذهب سعر الذهب سعر الذهب عيار 24 32.675 دينار سعر الذهب عيار 22 29.950 دينار سعر الذهب عيار 21 28.600 دينار سعر الذهب عيار 18 24.500 دينار سعر الذهب عيار 14 19.050 دينار سعر الذهب عيار 12 16.325 دينار الاونصة 1016.225 دينار سعر الجنيه الذهب اليوم 228.700 دينار الأونصة بالدولار 3328.30 دولار

أسعار الذهب اليوم في الكويت عيار 18

ووصل سعر عيار 18 نحو 24.500 دينار

أسعار الذهب اليوم في الكويت عيار 14

وصل سعر عيار 14 نحو 19.050 دينار

أسعار أوقية الذهب اليوم في الكويت

وسجلت أوقية الذهب نحو 1016.225 دينار

أسعار أوقية الذهب اليوم في الكويت بالدولار

ووصل سعر أوقية الذهب بالدولار 3328.30 دولار

أسعار الجنيه الذهب اليوم في الكويت

وصل سعر الجنيه الذهب 228.700 دينار

الذهب في السوق العالمي

شهدت أسواق الذهب العالمي تغيرات كبيرة في ظل التوترات المستمرة في أزمة التعريفات الجمركية بين كل من الولايات المتحدة والصين والتي تسببت في ذعر في الأسواق المالية العالمي لتنتقل الاستثمارات إلى الذهب.