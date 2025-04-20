أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد استقر مع إجازة البورصة العالمية.
ينشر “صدى البلد” سعر جرام الذهب في الكويت خلال تعاملات اليوم الأحد الموافق 20-4-2025.
الذهب اليوم في الكويت عيار 24
وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 32.675 دينار
أسعار الذهب اليوم في الكويت عيار 22
ووصل سعر عيار 22 نحو 29.950 دينار
أسعار الذهب اليوم في الكويت عيار 21
وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 28.600 دينار
أسعار الذهب اليوم في الكويت
|عيار الذهب
|سعر الذهب
|سعر الذهب عيار 24
|32.675 دينار
|سعر الذهب عيار 22
|29.950 دينار
|سعر الذهب عيار 21
|28.600 دينار
|سعر الذهب عيار 18
|24.500 دينار
|سعر الذهب عيار 14
|19.050 دينار
|سعر الذهب عيار 12
|16.325 دينار
|الاونصة
|1016.225 دينار
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|228.700 دينار
|الأونصة بالدولار
|3328.30 دولار
أسعار الذهب اليوم في الكويت عيار 18
ووصل سعر عيار 18 نحو 24.500 دينار
أسعار الذهب اليوم في الكويت عيار 14
وصل سعر عيار 14 نحو 19.050 دينار
أسعار أوقية الذهب اليوم في الكويت
وسجلت أوقية الذهب نحو 1016.225 دينار
أسعار أوقية الذهب اليوم في الكويت بالدولار
ووصل سعر أوقية الذهب بالدولار 3328.30 دولار
أسعار الجنيه الذهب اليوم في الكويت
وصل سعر الجنيه الذهب 228.700 دينار
الذهب في السوق العالمي
شهدت أسواق الذهب العالمي تغيرات كبيرة في ظل التوترات المستمرة في أزمة التعريفات الجمركية بين كل من الولايات المتحدة والصين والتي تسببت في ذعر في الأسواق المالية العالمي لتنتقل الاستثمارات إلى الذهب.