سهلة وخفيفة في شم النسيم.. طريقة عمل الرنجة سبريد

الرنجة من الاكلات اللذيذة التي يعشقها الكثير في شم النسيم ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل الرنجة في الخلاط (أو ما يُعرف أحيانًا بـ"رنجة مهروسة" أو "رنجة سبريد") هي طريقة لذيذة وسهلة، وبتكون قريبة من فكرة "سلطة الرنجة الكريمية". إليك الطريقة:

المكونات:

1 سمكة رنجة كبيرة (مشوية أو محمصة خفيف)

2 ملعقة كبيرة طحينة

2 ملعقة كبيرة زبادي أو ملعقة مايونيز (اختياري)

عصير 1 ليمونة كبيرة

1 فص ثوم صغير (اختياري)

1 ملعقة كبيرة خل

1 ثمرة فلفل أخضر أو أحمر (مقطعة)

ربع بصلة صغيرة (اختياري حسب الذوق)

رشة شطة أو بابريكا حسب الرغبة

2 ملعقة زيت زيتون أو زيت عادي

طريقة عمل الرنجة سبريد

1. نظفي الرنجة:

شيلي الجلد والرأس والأشواك تمامًا، وقطعيها قطع صغيرة.

2. ضعي كل المكونات في الخلاط:

الرنجة + الطحينة + الزبادي أو المايونيز + عصير الليمون + الفلفل + الثوم + البصل + الخل + الزيت + الشطة.

3. اخلطيهم:

شغلي الخلاط حتى تحصلي على خليط ناعم أو شبه ناعم، حسب القوام الذي تفضليه

4. التقديم:

ضعيها في طبق وقدميها باردة، مع عيش بلدي أو توست، وزينيها برشة بقدونس أو شرائح ليمون.