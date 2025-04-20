إعلامي: إمام عاشور لاعب غير طبيعي.. ولا أعلم سبب استمراره في مصر حتى الآن

تغنى الإعلامي كريم رمزي، بأداء إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام صن داونز الجنوب إفريقي، أمس السبت.

وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: إمام عاشور قدم مباراة كبيرة، وأصبح لاعبا غير طبيعي، ولا أعلم ما العقلية التي جعلته في مصر حتى الآن.

وتابع كريم رمزي: إمام عاشور يُمكنه اللعب في أوروبا، وبالتحديد في الأندية والدوريات الكبرى، والفرق أصبحت تبحث عن اللاعبين الذين يقومون بمهام متعددة ومركبة.

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وواصل كريم رمزي: إمام عاشور كان الأفضل في مباراة الأهلي وصن داونز، واستمراره في الملعب دون الدفع بـ محمد مجدي أفشة كان بسبب أدواره الكثيرة التي يؤديها وهو ما احتاجه كولر خاصة في الجوانب الدفاعية.

واختتم كريم رمزي: يجب الإشادة بأداء جراديشار مع الأهلي، واللاعب السلوفيني لديه الجودة في كل شيء خاصة في التمرير.