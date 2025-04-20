أيمن يونس: حل مشكلة الزمالك بالتطوير الإداري.. وليس بالتعاقد مع لاعبين

كشف أيمن يونس نجم الكرة المصرية السابق، عن رأيه في تعاقد الزمالك مع صفقة كبيرة ومميزة لإرضاء الجماهير، عقب أزمة زيزو ورحيله عن الفريق.

وقال أيمن يونس، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: حل مشكلات الزمالك وتطويره ليس باستقطاب لاعب لتهدئة الجمهور، ولكن الاطمئنان يأتي من توضيب نادي الزمالك من الداخل، واتخاذ التطوير في الجانب الإداري والبداية تأتي من إنشاء شركة الكرة.

وأضاف أيمن يونس: هناك لجنة مميزة في الزمالك، بوجود العبقري عمرو الجنايني وميدو وحازم إمام، ولكن الظروف والمشكلات كثيرة.

وتابع نجم الزمالك السابق: النادي لم يشهد استقرارا خلال الفترة الماضية، لذلك يجب ترك الوقت للإدارة من أجل عودة الاستقرار وعودة الضغط عليهم.

واختتم أيمن يونس: لجنة الجنايني وميدو وحازم إمام تسير بشكل جيد، وأتمنى أن تكون البداية في التصحيح من خلال إنشاء شركة الكرة بهذا الثلاثي، وأن تكون اللجنة نواة لإنشاء شركة الكرة.