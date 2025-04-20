منتخب اليد مواليد 2004 يشارك في البطولة العربية بالكويت استعدادا للمونديال

استقر اتحاد كرة اليد برئاسة الكابتن خالد فتحي علي مشاركة منتخب الشباب مواليد ٢٠٠٤ في البطولة العربية للمنتخبات المقرر إقامتها في الكويت الشهر المقبل .

ويسعي اتحاد كرة اليد برئاسة الكابتن خالد فتحي لتجهيز منتخب الشباب لبطولة العالم المقرر إقامتها في بولندا يونيو المقبل، وذلك من خلال برنامج حافل للمنتخب حيث تعتبر البطولة العربية إحدى محطات الإعداد .



وتستعد المنتخبات المصرية لمرحلة من النشاط الكبير خلال الفترة المقبلة حيث يلعب منتخبنا الاول مع البرازيل يومي ٨ و ١٠ مايو وديا بمجمع صالات حسن مصطفي .

و في نفس الاسبوع الدولي من مايو يغادر منتخب الناشئين الي صربيا وكرواتيا للعب لقاءات دولية استعدادا لبطولة العالم للناشئين اغسطس المقبل المقامة في مصر.