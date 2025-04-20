ياسمين الخطيب تتألق بفستان أصفر في لجنة تحكيم ملكة جمال البيئة

شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب في فعاليات مسابقة ملكة جمال البيئة الدولية، حيث انضمت إلى لجنة التحكيم للمرة الثالثة هذا العام.

ونشرت ياسمين الخطيب صورًا لها عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي خلال تواجدها في مدينة الإسكندرية، التي وصفتها بمدينتها المفضلة.

وظهرت الإعلامية بفستان طويل باللون الأصفر، وصفه البعض بأنه يضفي عليها إطلالة ساحرة كعروس البحر.

وعلقت ياسمين الخطيب على الصور قائلة: "يشرفني ويسعدني الانضمام إلى لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال البيئة الدولية للمرة الثالثة هذا العام، في مدينتي المفضلة.. الإسكندرية!".

كما قدمت ياسمين الخطيب تهنئتها للملكة المتوجة، ملكة جمال الفلبين أليكسي كايموسو، متمنية لها التوفيق في خطواتها المستقبلية.

وأثنت على جميع المتسابقات المشاركات في هذا الحدث الذي وصفته بالرائع والمُلهم.