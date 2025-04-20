الوكيل: مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وشينزن.. ونسعى لزيادتها 5 أضعاف

أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية في كلمته أمام وفد شينزن، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والمقاطعة الصينية ، تشهد تطورًا ملحوظًا رغم البُعد الجغرافي، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بلغ نحو مليار دولار خلال العام الماضي.

وأضاف الوكيل، خلال كلمة في فعاليات مؤتمر التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر وشينزن، وزيارة وفد صيني إلي مصر اليوم أن هناك طموحات مشتركة لرفع هذا الرقم إلى 5 مليارات دولار في المستقبل القريب، في ظل وجود إرادة سياسية قوية من الجانبين، وتوفر فرص حقيقية للاستثمار المشترك في مجالات التكنولوجيا والصناعة والطاقة والبنية التحتية.

وأشار إلى أن أكثر من 200 شركة ومصنع من شينزن تعمل حاليًا في السوق المصري، تغطي مجالات عديدة مثل الإلكترونيات، والصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، واللوجستيات، مما يعكس الثقة المتبادلة والرغبة في تعميق التعاون.

تعزيز العلاقات بين الغرف التجارية

وشدد الوكيل، على أن مصر ترحب بكافة أشكال التعاون مع مجتمع الأعمال في شينزن، داعيًا إلى تعزيز العلاقات بين الغرف التجارية وتبادل الزيارات والبعثات التجارية لبحث الفرص بشكل مباشر وموسع.