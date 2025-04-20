تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بقضية فض رابعة لجلسة 18 مايو

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين، في اتهامهم- مع آخرين سبق الحكم عليهم- في القضية رقم 43150 لسنة 2015 مدينة نصر، وهي المعروفة بـ"فض اعتصام رابعة"، لجلسة 18 مايو؛ لحضور المتهمين.

محاكمة المتهمين في فض اعتصام رابعة

أسندت النيابة للمتهمين، عدة اتهامات، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض.