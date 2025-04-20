انقلاب مقطورة محملة بالفاكهة على طريق الإسماعيلية الصحراوي

الأحد 20/أبريل/2025 - 05:23 م 4/20/2025 5:23:52 PM

شهد طريق الاسماعيلية الصحراوي في القاهرة حادث انقلاب سيارة مقطورة محملة بالبرتقال على الطريق باتجاه القاهرة.

انقلاب مقطورة على طريق الإسماعيلية الصحراوي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بانقلاب سيارة نقل بمقطورة على طريق الاسماعيلية الصحراوي.

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة انقلاب سيارة تريلا محملة بالبرتقال على الطريق نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائدها.

نتج عن الحادث إصابة سائق السيارة بإصابات بالغة وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.