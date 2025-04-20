سمير فرج: المناورة مع الصين أزعجت من يهمه الأمر واللي يقرب هيلاقي الجيش

علق اللواء سمير فرج المفكر الإستراتيجي، على المناورة المصرية المصرية الصينية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة المصرية تبدأ مناورة قوية مع الجانب الصيني لأول مرة.

الجيش المصري أكثر جيش في العالم ينفذ مناروات مشتركة

وأضاف اللواء سمير فرج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن الجيش المصري أكثر جيش في العالم ينفذ مناروات مشتركة، متابعا أن هذه المناورة فيها ثلاث أمور مهمة مع دولة الصين.

الجيش



وتابع اللواء سمير فرج المفكر الإستراتيجي، أن المناورة تعد مستوى تدريب أخر للجيش المصري مع الصين وفتحت شكل جديد، لافتا إلى أن مصر حصلت من كوريا على مدفع الـ “كيه نين” وسيتم تصنيعه في مصر.

حصلنا من كوريا على مدفع الـ “كيه نين” وسيتم تصنيعه في مصر

وأشار اللواء سمير فرج المفكر الإستراتيجي، إلى أن هذا الأمر أزعج من يهمه الأمر، والكفائة وللجيش والقوات الجوية ستزيد، مؤكدا أن مصر دولة سلام والسلام خيار استرايجي بالنسبة لمصر، و"أي حد يقرب هيلاقي القوات المسلحة قوية".

