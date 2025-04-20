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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المؤبد لـ5 متهمين أنهوا حياة شخص وأصابوا 3 في خصومة ثأرية بأسيوط

الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط
الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط
إيهاب عمر

عاقبت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، 5 أشخاص بينهم 4 حضوريا بالسجن المؤبد لقيامهم بقتل شخص وإصابة 3 آخرين على خلفية خصومة ثأرية ترجع لـ 40 عاما بين عائلتي " محمد خلاف و أولاد كعباش " بقرية المعابدة الغربية بمركز أبنوب.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد الرئيس بالمحكمة وأحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة ، وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال.

 إطلاق أعيرة نارية 

تعود وقائع القضية رقم 27416 لسنة 2024 جنايات مركز أبنوب إلى ورود بلاغا لمركز الشرطة بإطلاق أعيرة نارية بقرية المعابدة الغربية ووجود جثة و مصابين.

مقتل شخص وإصابة 3 آخرين 

انتقل إلى موقع الحادث الرائد أحمد عاصم حمزة رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب وقوة من الشرطة وتبين من المعاينة والفحص مقتل " همام . ع . أ " وإصابة كل من " بدري . س . ع " و " حمادة . ح . أ " و " علي . و . ع ".

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء  ارتكاب الواقعة كلا من " منصور . م . خ " هارب و " أيمن . س . م " و " إسماعيل . م . خ " و " محمد . س . م " و " ياسر . ف . م ".

خصومة ثأرية منذ 40 عاما

وأشارت التحريات إلى وجود خصومة ثأرية قديمة ترجع إلى 40 عاما بين عائلتي " أولاد محمد خلاف و أولاد كعباش " بسبب مقتل احد افرد عائلة " أولاد كعباش " ترجع إلى 40 عاما وتم الصلح فيها وتقديم كفن ولكن من حين لأخر تتجدد الخلافات بين العائلتين إلى أن وصلت في الآونة الأخيرة إلى وجود بعض المعايرات والاستفزاز بين أطراف العائلتين على مواقع التواصل الاجتماعي بعدم قدرتهم على الأخذ بالثأر وعلى اثر ذلك بيت المتهمين النية وعقدوا العزم على الأخذ بالثأر واحضروا أسلحة نارية.

وأضافت التحريات إلى انه يوم الواقعة وأثناء تواجد المجني عليهم بالأرض الزراعية الخاصة بهم تفاجئوا بالمتهمين متوجهين صوبهم حاملين أسلحة نارية وقاموا بإطلاق أعيرة نارية صوبهم مما أسفر عن مقتل المجني عليه الأول وإصابة 3 آخرين .

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