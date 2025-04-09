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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

النيابة العامة تتفقد موقع منزل أسيوط المنهار وتستمع للناجين وشهود العيان

النيابة العامة تعاين موقع منزل أسيوط المنهار
النيابة العامة تعاين موقع منزل أسيوط المنهار
إيهاب عمر

انتقل علي عقيل وكيل نيابة قسم ثان أسيوط، قبل قليل، لمعاينة موقع المنزل المنهار بحي شرق مدينة أسيوط، وأسفر حتى الآن عن وفاة 6 أشخاص تحت الأنقاض، وجار البحث عن آخرين .

واستمع وكيل نيابة قسم ثان أسيوط الى شهود عيان من سكان المنازل المجاورة للمنزل المنهار بالإضافة إلى عدد من الناجين .

محافظ أسيوط يتفقد موقع الحادث 

وكان اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تفقد موقع انهيار عقار قديم مكون من ٤ طوابق بحي شرق مدينة أسيوط ، حيث تابع جهود الإنقاذ المستمرة من قبل فرق البحث والإنقاذ التابعة للمحافظة والحماية المدنية، وتم استخراج ٦ جثث واصابة شخص وتم نقلهم لمستشفى الايمان العام، وجاري البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

انهيار عقار قديم 

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطاراً من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بالمحافظة يفيد بانهيار عقار قديم صادر له قرار ازالة ومكون من ٤ طوابق بشارع فاروق كدواني بحي شرق مدينة أسيوط، وعلى الفور انتقل المحافظ إلى موقع الحادث فور الإبلاغ للوقوف على تداعيات الموقف واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأنه.

وأكد المحافظ أنه فور تلقى البلاغ تم التواجد الميداني بموقع الحادث بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد والدكتور مصطفى محمد إبراهيم رئيس حي شرق وممدوح جبر رئيس حي غرب والدكتور يحيى ابو رحمة مدير الازمات بالمحافظة ومركز السيطرة وكافة الأجهزة المعنية الشرطية وأطقم الحماية المدنية والإسعاف ومعدات وحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة ومعدات حي شرق وحي غرب للتعامل الفوري مع تداعيات الحادث، وفرض كردون أمنى حول الموقع وفصل كافة المرافق، حيث تم استخراج ٦ جثث واصابة شخص تواجد مصادفة أثناء انهيار العقار وتم نقلهم لمستشفى الإيمان العام .

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