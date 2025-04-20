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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جمال شعبان يوجه رسالة لوزارة الصحة بشأن الحلويات

جمال شعبان
جمال شعبان

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أنه يطالب من وزارة الصحة بكتابة عبارات تحذيرية على المشروبات الغازية، والمشروبات المسكرة، والحلويات وكل المأكولات المصنعة، مثل ما يتك كتابة التحذيرات على السجائر.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن المأكولات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، تسبب مشكلات صحية، وقد ينتج عنها سكتة قلبية ووفاة.

ولفت إلى أن صحة المصريين خط أحمر، وأن القيادة السياسية تولي اهتمام كبير بالصحة، وتقدم المبادرات الصحية من أجل المصريين.

وفي وقت سابق قد أكد العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الزعل من الأشياء الخطيرة التي قد تسرع وفاة الأشخاص، موضحًا :" الزعل ينقص العمر، و يكسر القلب، ويسبب السكتات والجلطات، وقد يسبب السرطان".

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي،" أن زوجة الفنان نضال الشافعي، ماتت بعد وفاة والدتها بفترة قصيرة، وذلك بسبب الزعل، مؤكدا أن زوجة الفنان كانت تعاني أيضًا من فشل كلوي.

ولفت إلى أن هناك هرمونات للفرح والسعادة، وهناك هرمونات للزعل، ولذلك ننصح المواطنين بالابتعاد عن حالات الزعل، حتى لا ينكسر القلب ويكون هناك مشكلات صحية، قد تصل للوفاة.

تحدث دكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عن مرض الراحلة إيناس النجار قائلا :إن انفجار المرارة يعتبر من الطوارئ الطبية  التي قد تكون قاتلة
تحدث نتيجة تمزق أو ثقب في جدار المرارة وغالبًا يكون هذا الثقب في القاع، ومن المهم تشخيص وعلاج  هذا التمزق فورًا وعدم إهماله،

إذ أن إهمال وعدم علاج انفجار المرارة يتسبب بإلحاق الأذى في الجسم وينتج عنه عدد من المضاعفات الخطيرة التي قد تنتهي بالوفاة.

جمال شعبان معهد القلب معهد القلب القومي وزارة الصحة الصحة

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