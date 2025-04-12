سكتة قلبية...جمال شعبان ينعى الطبيب علي صلاح ويكشف سبب وفاته

نعى الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الدكتور علي صلاح بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

كتب جمال شعبان في منشوره على الفيسبوك:" وفاة طبيب خلال إنقاذ طبيب القلب طيب القلب مات بالسكتة القلبية داخل غرفة قسطرة القلب في ثياب العمل والشرف والعطاء شهيدا للواجب وهب عمره في خدمة قلوب الغلابة."



تابع:" راح العريش امبارح ليساهم في علاج قلوب بسطاء مصرفي شمال سيناء و أنقذ مريضا يعاني من جلطة القلب فور وصوله وبعد العملية وقع هو علي الأرض وتوقف قلبه فجأة حاول أطباء القلب إنعاش قلبه لكن الروح الطيبة صعدت إلي بارئها."



قال جمال شعبان:" قل للطبيب تخطفته يد الردي ياشافي الأمراض من أرداكا إلي جنة الخلد الاستاذ الدكتور علي صلاح المهذب الطيب الودود العين اللين المتواضع العازف عن الشهرة والأضواء رب مجهول في الأرض لكنه نجم متألق في السماء ونزيل من نزلاء الفردوس..كلنا راحلون."

