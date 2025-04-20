روبن أموريم بعد السقوط أمام وولفرهامبتون: فريقنا أفضل ولكننا لا نسجل

أبدى البرتغالي روبن أموريم المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد استياءه الشديد من الخسارة المفاجئة والمحبطة التي تلقاها فريقه مساء اليوم الأحد على ملعب أولد ترافورد أمام وولفرهامبتون بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي تصريحات أدلى بها لشبكة "بي بي سي" عقب نهاية اللقاء، قال أموريم إن فريقه كان الطرف الأفضل على مدار شوطي المباراة، لكنه فشل في ترجمة أفضليته إلى أهداف، مضيفًا: "تلقينا هدفًا من تسديدة وولفرهامبتون الوحيدة على المرمى، لقد سجلوا هدفًا وحيدًا وخسرنا المباراة، ستكون الأمور على هذا الشكل صعودًا وهبوطًا حتى نهاية الموسم"

وتابع المدير الفني البرتغالي: "هذه الأيام صعبة ومحبطة، كنا الطرف الأقوى، لعبنا بشكل أفضل، ولكن إذا لم تسجل فلن تفوز، هذه هي الحقيقة المؤلمة التي نعيشها مؤخرًا".

وأشار أموريم إلى أن فريقه لم ينجح في استغلال الفرص العديدة التي أتيحت له قائلاً: "لم نستغل الفرص، أضعنا كل شيء، نحن بحاجة ماسة إلى تسجيل الأهداف إذا أردنا تحقيق نتائج إيجابية".

وبخصوص أداء مهاجمه الدنماركي الشاب راسموس هويلوند، أوضح أموريم أن المشكلة لا تكمن في لاعب بعينه، بل في منظومة الفريق بالكامل، مضيفًا: "الأمر لا يتعلق براسموس فقط، الفريق بأكمله أضاع فرصًا بالجملة، نحن بحاجة إلى العمل كمجموعة وليس الاعتماد على فرد واحد".

وأكد المدير الفني أنه يدرك أن الموسم سينتهي بشكل مخيب، مشددًا على ضرورة استخلاص العبر والاستفادة من الإيجابيات القليلة المتبقية، قائلاً: "علينا أن نستخلص ما يمكن من هذا الموسم، ننظر إلى كل شيء، ونعمل على تحسين كل الجوانب، ونعيد تقييم الفريق".

واختتم أموريم تصريحاته بالتأكيد على أن الإدارة والجهاز الفني بدأوا منذ الآن التحضير للموسم المقبل، بقوله: "نحن نراجع ملفاتنا يوميًا، ونتحدث عن احتياجاتنا في سوق الانتقالات، وسنسعى بكل قوة للحصول على ما نحتاجه من أجل تحسين الفريق والاستعداد للموسم الجديد بشكل قوي".

ويحتل مانشستر يونايتد بعد هذه الخسارة المركز الرابع عشر برصيد 38 نقطة، وهو نفس رصيد وولفرهامبتون صاحب المركز الخامس عشر، مما يزيد من الضغوط الجماهيرية والإعلامية على إدارة النادي والجهاز الفني قبل نهاية موسم للنسيان بكل المقاييس.