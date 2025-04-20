أسامة ربيع: ‎90%‎ من سفن العالم تمر عبر قناة السويس

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن مشروع التوسعات الجنوبية في القناة؛ يُعد خطوة استراتيجية تعزز من مكانة القناة كممر ملاحي عالمي لا غنى عنه، حيث تمر عبره نحو 90% من حجم تجارة السفن حول العالم.

وأشار ربيع، في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، في لقاء خاص عبر قناة "النهار": إلى أن تكلفة التوسعات بلغت 9 مليارات جنيه، تم تمويلها بالكامل من الموازنة الاستثمارية لهيئة قناة السويس، ما يعكس اعتماد الهيئة على مواردها الذاتية دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية.

وأوضح أن عمليات التوسعة والازدواج في القناة، أسهمت في رفع كفاءة عبور السفن، ما أدى إلى تقليل زمن العبور بشكل ملحوظ، وزيادة القدرة الاستيعابية للمجرى الملاحي.

وفي سياق متصل، كشف ربيع عن توجه الهيئة لتعميق الشراكات مع القطاع الصناعي، حيث تم إنشاء مصانع متطورة بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين لإنتاج القوارب الحديثة والقطارات واليخوت السياحية، لافتاً إلى أن التعاون مع ترسانة جنوب البحر الأحمر، أثمر عن تصنيع عدد من القاطرات واليخوت السياحية بأيدٍ مصرية.

توطين الصناعات البحرية

أضاف أسامة ربيع أن توطين صناعة السفن في مصر، لا يهدف فقط إلى تلبية الاحتياجات المحلية للهيئة؛ بل تسعى الهيئة أيضا إلى توطين الصناعات البحرية في مصر، وفتح آفاق جديدة للتصدير، وخلق فرص عمل للكوادر الوطنية.