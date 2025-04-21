أول حالة إصابة بشرية بداء الدودة الحلزونية في المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اكتشاف أول حالة إصابة بشرية بداء النغف الذي يصيب الجلد والناجم عن ذبابة الدودة الحلزونية.

وقالت الوزارة إن الحالة لامرأة (77 عاما) من بلدة أكاكوياجوا بولاية تشياباس الجنوبية. وذكرت السلطات أن حالتها مستقرة وتتلقى علاجا بالمضادات الحيوية.

وداء النغف هو عدوى طفيلية تحدث عندما تغزو يرقات من أنواع مختلفة من الذباب الجروح المفتوحة، وتتغذى على الأنسجة الحية.

وتشمل أعراض داء النغف تهيج الجلد، الحكة، احمرار، وظهور آفة تشبه الغليان مع فتحة صغيرة تتنفس فيها اليرقات. وقد يشعر المرضى بعدم الراحة أو الألم في مكان الإصابة. وفي بعض الأحيان، يمكن الشعور بحركة أو إحساس بشيء يزحف تحت الجلد.

وتشمل عوامل الخطر للإصابة بداء النغف العيش في مناطق تعاني من سوء الصرف الصحي، وإدارة النفايات بشكل غير ملائم، والقرب من الماشية. بالإضافة إلى ذلك، فإن سوء النظافة الشخصية، والجروح المفتوحة أو التقرحات، والتعرض للذباب يمكن أن يزيد من احتمالية الإصابة بهذا المرض.