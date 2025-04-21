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سوريا.. ضبط شحنة صواريخ ضخمة في طريقها إلى السويداء
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سوريا.. ضبط شحنة صواريخ ضخمة في طريقها إلى السويداء

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

كشفت مصادر أمنية سورية، صباح الإثنين، عن ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة تضم صواريخ مضادة للدروع وأسلحة متنوعة أخرى، كانت في طريقها للتهريب من محافظة دمشق إلى محافظة السويداء. 

وتمت العملية في محيط مدينة إزرع التابعة لمحافظة درعا، حيث تمكنت قوات الأمن العام من اعتراض الشحنة قبل وصولها إلى وجهتها، في تطور أمني يُسلّط الضوء مجددًا على نشاط شبكات تهريب السلاح في الجنوب السوري.

يأتي ذلك بالتزامن مع تكثيف وزارة الداخلية السورية لحملاتها الأمنية ضد السلاح غير المرخص والمخدرات، حيث نفذت إدارة الأمن العام مؤخرًا حملة واسعة في حي "الرمل الجنوبي" بمدينة اللاذقية، استهدفت مروّجي المواد المخدرة والمطلوبين في قضايا جنائية، إضافة إلى ضبط السلاح المنفلت. 

وبحسب ما نقله "تليفزيون سوريا"، فإن الحملة نُفذت ضمن خطة أمنية محكمة، وجاءت استجابة لشكاوى المواطنين، حيث استُخدمت فيها عمليات دهم وتفتيش دقيقة تهدف إلى استعادة السيطرة على الحي، وتستمر الحملة حتى تحقيق كامل أهدافها.

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن وحدات من الأمن العام نفذت عملية أمنية جديدة في بلدة معربة بريف درعا الشرقي، استهدفت مواقع تابعة لمجموعات تُصنّف على أنها خارجة عن القانون. وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من الذخائر والأسلحة المتنوعة، في إشارة إلى استمرار نشاط تلك الجماعات في بعض مناطق الجنوب.

وتواجه سوريا منذ سنوات تحديات أمنية متزايدة نتيجة تراكم السلاح وانتشار الشبكات غير الشرعية، لا سيما في الجنوب، حيث تنشط جماعات مسلحة خارجة عن سيطرة الدولة، إضافة إلى ارتفاع معدلات التهريب بين المحافظات. 

وتقول مصادر حكومية، إن هذه الحملات الأمنية تمثل محاولة لإعادة فرض الاستقرار في مناطق شهدت انفلاتًا أمنيًا خلال السنوات الأخيرة، وتؤكد أن مواجهة السلاح غير الشرعي وتفكيك شبكات التهريب باتت على رأس أولويات الجهات الأمنية.

سوريا السويداء الأمن السوري محافظة السويداء الجنوب السوري

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