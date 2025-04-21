راحة للأهلي اليوم واستعداد مكثف لمواجهة صن داونز

يحصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم الإثنين، بعد عودته إلى القاهرة عقب مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ويبدأ الفريق غدًا الثلاثاء التحضير لمباراة الإياب، المقررة يوم الجمعة المقبل بالقاهرة، في إطار الاستعداد لحسم بطاقة التأهل إلى النهائي.





برنامج خاص من كولر لتجهيز اللاعبين





يعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على إعداد برنامج إعداد قوي للاعبيه بالتعاون مع جهازه المعاون، من أجل الوصول لأعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية قبل المواجهة المرتقبة. ويولي كولر اهتمامًا خاصًا بتجهيز لاعبيه نفسيًا وبدنيًا لمواجهة صن داونز، الذي يعد من أقوى فرق البطولة.





كولر: قدمنا مباراة قوية في الذهاب





أعرب كولر عن رضاه عن أداء لاعبيه خلال مباراة الذهاب، مؤكدًا أن الفريق لعب بشكل منظم وفرض أسلوبه على صن داونز طوال شوطي اللقاء، وخلق العديد من الفرص الخطيرة، إحداها ارتدت من العارضة. وأكد خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن الأهلي كان أكثر خطورة، رغم عدم تسجيل أهداف.





تركيز كامل لحسم التأهل في القاهرة





شدد كولر على أن مواجهة الذهاب كانت بمثابة الشوط الأول فقط، وأن الحسم سيكون في مباراة العودة بالقاهرة، مطالبًا بتركيز كبير وجهد مضاعف من اللاعبين لعبور هذا الدور. وأضاف أن الجهاز الفني استخلص العديد من الدروس الفنية من مواجهة الذهاب، ونجح في دراسة صن داونز بشكل جيد من حيث نقاط القوة والضعف.





ثقة في اللاعبين قبل الحسم





اختتم كولر تصريحاته بالتأكيد على ثقته الكاملة في لاعبيه، مشيدًا بروحهم القتالية وأدائهم المنظم، ومؤكدًا أن الفريق سيقاتل من أجل إسعاد الجماهير والتأهل إلى النهائي القاري.



