جهاز لوحي خارق بتوقيع أوبو.. إليك المواصفات والسعر

إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في جهاز Oppo ، Pad 4 Pro، الذي يأتي بالعديد من المواصفات العصرية مقارنةً بسابقيه - Oppo Pad 3 Pro و Oppo Pad 2 ؟

أوبو باد 4 برو

يتميز جهاز Oppo Pad 4 Pro بشاشة ضخمة مقاس 13.2 بوصة، وهي الأكبر في مجموعة أجهزة Oppo اللوحية، مقارنةً بشاشة Pad 3 Pro مقاس 12.1 بوصة وPad 2 مقاس 11.6 بوصة كما تم تحسين دقة الشاشة، حيث تصل إلى 3392 × 2400 بكسل (3.4K)، مقارنةً بدقة 3K في Pad 3 Pro و2.8K في Pad 2.

على الجانب الآخر يأتي الجهاز اللوحي مزود بشاشة للألعاب عالية الأداء تأتي بجودة صورة فائقة الوضوح 2.1K

يعمل جهاز Pad 4 Pro بمعالج Snapdragon 8 Elite الجديد من كوالكوم ، والمُصمم بتقنية 3 نانومتر من شركة TSMC مما يساعد على تفوقه على معالج Snapdragon 8 من الجيل الثالث الرائد في Pad 3 Pro والذي يعمل بتقنية 4 نانومتر، ويتفوق أيضًا على معالج Dimensity 9000 الموجود في Pad 2.

من حيث التصميم، يزن الجهاز 675 جرامًا، وهو أثقل بشكل ملحوظ من Pad 3 والذي يزن Pro 586 جرامًا وPad 2 الذي يزن 552 جرامًا

بالحديث عن الصوت، يشهد نظام الصوت تحسنًا ملحوظًا. يضم جهاز Pad 4 Pro ثماني مكبرات صوت موزعة على أربعة مكبرات صوت

البطارية والشحن

لطالما تميزت أجهزة Oppo اللوحية ببطاريات قوية، و يدعم جهاز Pad 4 Pro تقنيات Wi-Fi 7 وBluetooth 5.4 وUSB 3.2 من الجيل الأول .

يعد جهاز Pad 4 Pro من أوائل الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام Android.

إذا كنت قد تخطيت جهاز Pad 3 Pro أو لا تزال تستخدم Pad 2، فربما يكون هذا هو الجهاز الذي يستحق الترقية إليه فمن المتوقع أن تُطلق Oppo هذا الجهاز اللوحي تحت مظلة OnePlus، والذي من المرجح أن يُطرح لأول مرة باسم OnePlus Pad 3 Pro في الأسواق العالمية.