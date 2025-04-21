قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة ثقيلة لنيويورك تايمز: وزير الدفاع الأمريكي نشر معلومات حساسة ضمت زوجته وشقيقه
حاصلة على الابتدائية.. التحريات تكشف مفاجآت عن سارة خليفة صاحبة مصانع المخدرات
وزير الأوقاف يتفقد التطوير بمستشفى الدعاة ويوجه بتعزيز الخدمات الطبية
مكنشي في الفورمة.. تقييم «صادم» لـ محمد صلاح أمام ليستر سيتي
الفاتيكان يعلن وفاة البابا فرنسيس رسميًا
كريم محمود عبد العزيز: يلا بقى نرجع نزعل ونشيل ونفضح ونعري بعض
بشرى سارة| صرف معاشات مايو 2025 مبكرا وزيادة جديدة في الطريق .. تفاصيل هامة
هل يجوز الاحتفال بشم النسيم؟.. الإفتاء تحسم الجدل وتوضح الحكم الشرعي بالأدلة
ما هي قصة شم النسيم؟.. 7 أسرار عن الاحتفال بهذا اليوم
شم النسيم 2025.. الإفتاء توضح موعده الأصلي وأفضل 4 أعمال مستحبة فيه
أظهر وجهه القبيح.. سموتريتش: لا حل لغزة سوى الاحتلال والحكم العسكري
أسعار الذهب في مصر اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جهاز لوحي خارق بتوقيع أوبو.. إليك المواصفات والسعر

جهاز Oppo ، Pad 4 Pro اللوحي
جهاز Oppo ، Pad 4 Pro اللوحي
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في جهاز  Oppo ، Pad 4 Pro، الذي يأتي بالعديد من المواصفات العصرية مقارنةً بسابقيه - Oppo Pad 3 Pro و Oppo Pad 2 ؟

أوبو باد 4 برو

يتميز جهاز Oppo Pad 4 Pro بشاشة ضخمة مقاس 13.2 بوصة، وهي الأكبر في مجموعة أجهزة Oppo اللوحية، مقارنةً بشاشة Pad 3 Pro مقاس 12.1 بوصة وPad 2 مقاس 11.6 بوصة كما تم تحسين دقة الشاشة، حيث تصل إلى 3392 × 2400 بكسل (3.4K)، مقارنةً بدقة 3K في Pad 3 Pro و2.8K في Pad 2. 

على الجانب الآخر يأتي الجهاز اللوحي مزود بشاشة للألعاب عالية الأداء تأتي بجودة صورة فائقة الوضوح 2.1K 

يعمل جهاز Pad 4 Pro بمعالج Snapdragon 8 Elite الجديد من كوالكوم ، والمُصمم بتقنية 3 نانومتر من شركة TSMC  مما يساعد على تفوقه على معالج Snapdragon 8 من الجيل الثالث الرائد في Pad 3 Pro والذي يعمل بتقنية 4 نانومتر، ويتفوق أيضًا على معالج Dimensity 9000 الموجود في Pad 2. 

من حيث التصميم، يزن الجهاز 675 جرامًا، وهو أثقل بشكل ملحوظ من Pad 3 والذي يزن Pro 586 جرامًا وPad 2 الذي يزن 552 جرامًا

بالحديث عن الصوت، يشهد نظام الصوت تحسنًا ملحوظًا. يضم جهاز Pad 4 Pro ثماني مكبرات صوت موزعة على أربعة مكبرات صوت 

البطارية والشحن 

لطالما تميزت أجهزة Oppo اللوحية ببطاريات قوية، و يدعم جهاز Pad 4 Pro تقنيات Wi-Fi 7 وBluetooth 5.4 وUSB 3.2 من الجيل الأول .

يعد جهاز Pad 4 Pro  من أوائل الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام Android. 

إذا كنت قد تخطيت جهاز Pad 3 Pro أو لا تزال تستخدم Pad 2، فربما يكون هذا هو الجهاز الذي يستحق الترقية إليه فمن المتوقع أن تُطلق Oppo هذا الجهاز اللوحي تحت مظلة OnePlus، والذي من المرجح أن يُطرح لأول مرة باسم OnePlus Pad 3 Pro في الأسواق العالمية.

جهاز Pad 4 Pro طاريات قوية نظام Android الجيل الثالث شاشة للألعاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السكر

رسميًا.. سعر كيلو السكر بعد ساعات من قرار الحكومة الجديد

المضبوطات

10 ساعات تحقيقات.. تفاصيل اعترافات عصابة البودر بقيادة سارة خليفة ومتهم يفضح الجميع

سقوط عصابة سارة خليفة

سارة خليفة في قبضة الأمن.. سر الـ 200 كيلو بودر و مصانع المخدرات السرية

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف.. والتنفيذ خلال ساعات

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف.. والتنفيذ خلال ساعات

محمد رمضان

رد فعل محمد رمضان بعد إلقاء معجب الباسبور المصري عليه

مرموش وجيلان الجباس

بعد تصدرها الترند| من هي جيلان الجباس؟.. وحقيقة ارتباطها بعمر مرموش

الدكتور محمد فياض داخل العناية المركزة

كسب تعاطف الملايين.. الظهور الأول لـ محمد فياض داخل العناية المركزة

ابراهيم فايق

ثاني أغلى مذيع..تركي ال الشيخ يثير تفاعلا كبيرا بشأن راتب إبراهيم فايق و عمرو أديب

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

وزير الصحة يتابع جهود هيئة الدواء في الحفاظ على استقرار توافر الأدوية بالسوق المحلية

معرض الزهور

معرض زهور الربيع 2025.. ألوان الطبيعة وأعياد شم النسيم تزين المتحف الزراعي

الدكتور احمد السبكي

رئيس هيئة الرعاية الصحية يشارك في منتدى التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الصين ومصر 2025

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات: دليلك الصحي في شم النسيم من حماية أسنانك إلى خفض الكوليسترول وتناول الفسيخ بأمان

الأسنان
الأسنان
الأسنان

أكلات شم النسيم.. طريقة عمل سلطة التونة بالبيض

سلطة التونة بالبيض :-
سلطة التونة بالبيض :-
سلطة التونة بالبيض :-

عمرها 36 عاما.. سيارة باتمان الأصلية معروضة للبيع

باتموبيل
باتموبيل
باتموبيل

نصائح للقضاء على بكتيريا الأسنان في شم النسيم

نصائح للقضاء على بكتيريا الأسنان فى شم النسيم
نصائح للقضاء على بكتيريا الأسنان فى شم النسيم
نصائح للقضاء على بكتيريا الأسنان فى شم النسيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الاتزان النفسي والسلام الداخلي في عالم مضطرب

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شم النسيم عيد كل المصريين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عمار الشريعي.. قيثارة الموسيقى التي أنارت دنيا النغم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البَلَدُ الأَميِنُ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: خمسة دروس للمحادثات النووية الإيرانية

المزيد