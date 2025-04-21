المدينة الشبابية بالغردقة تستقبل معسكر برنامج "أهل مصر" للمحافظات الحدودية

استقبلت المدينة الشبابية بالغردقة، فعاليات المعسكر المجمع للبرنامج الرئاسي "أهل مصر" الذي تنفذه مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر – الإدارة العامة لتنمية الشباب، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

ويستمر المعسكر حتى الخميس 24 أبريل، بمشاركة شبابية واسعة من محافظات البحر الأحمر، الوادي الجديد، أسوان، شمال سيناء، جنوب سيناء، ومرسى مطروح، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الوعي والانتماء الوطني لدى شباب المحافظات الحدودية.

وقد شهد اليوم الأول استقبال وتسكين المشاركين، ثم عقد اجتماع تنسيقي للتعريف بأهداف البرنامج، أعقبه تنظيم ندوتين تثقيفيتين، الأولى حول "الوقاية والعلاج من الإدمان" حاضر فيها الأستاذ طارق صلاح من صندوق مكافحة الإدمان، والثانية بعنوان "القيم وحياة" قدمتها الأستاذة آية سعد، بهدف ترسيخ القيم الإيجابية وتحفيز الشباب.

من جانبها، أعربت نادية إبراهيم، مدير الإدارة العامة لتنمية الشباب، عن فخرها باستضافة هذا الحدث الذي يعكس اهتمام الدولة بشباب المحافظات الحدودية. كما أكد الدكتور أحمد السهم، منسق عام البرنامج، أن "أهل مصر" يسعى لتأهيل الشباب وتمكينهم معرفيًا ومجتمعيًا لمواجهة التحديات وصناعة مستقبل أفضل.

تولت مهمة الاستقبال والتسكين حنان محمد ثروت و آيات أحمد أنور من الإدارة العامة لتنمية الشباب، وسط أجواء تنظيمية مميزة تعكس روح العمل الجماعي والحرص على نجاح المعسكر.