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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إيرادات الأفلام.. عصام عمر وطه دسوقي يتصدران بـ سيكو سيكو

فيلم سيكو سيكو
فيلم سيكو سيكو
أحمد إبراهيم

تتنافس 5 أفلام فى موسم عيد الفطر الحالى، حيث يعرض كل من “سيكو سيكو” و"فار بـ 7 ترواح" و"نجوم الساحل" و"الصفا الثانوية بنات"، ونرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن حجم إيرادات هذه الأعمال. 

سيكو سيكو 

حقق فيلم سيكو سيكو بطولة النجمين عصام عمر وطه دسوقي ، إيرادات بلغت 6.478.744 جنيه، ليتصدر إيرادات موسم عيد الفطر.

فيلم الصفا الثانوية بنات 

وحقق فيلم “الصفا الثانوية بنات” إيرادات بلغت قيمتها 439.237 جنيه.

"الصفا ثانوية بنات" من بطولة علي ربيع و أوس أوس ومحمد ثروت و هاله فاخر و وئام مجدي وسارة الشامي و لينا صوفيا و إسراء رخا وتوانا الجوهري و تأليف وليد ابو المجد وأمين جمال ومن إنتاج احمد السبكي و كريم السبكي وإخراج عمرو صلاح كما يظهر به العديد من نجوم الفن كضيوف شرف ضمن أحداث الفيلم. 

فيلم نجوم الساحل 

كما حقق فيلم نجوم الساحل إيرادات بلغت قيمتها 409.159 جنيه. 

فيلم نجوم الساحل بطولة أحمد داش، ومعه أحمد عبد الحميد، علي صبحي، مايان السيد، مالك عماد، علي السبع، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كريم يوسف وإخراج رؤوف السيد . 

استنساخ 

وحقق فيلم استنساخ من بطولة سامح حسين إيرادات وصلت إلى 197.954 جنيه.

فيلم فار بسبع ترواح

وأخيرا فيلم “فار بسبع ترواح” حاز على المركز الأخير محققا إيرادات بلغت قيمتها 47.442  جنيه.

فيلم فار بـ 7 ترواح سيناريو وحوار محمد فاروق شيبا، والإخراج لـ شادي علي، وتدور الأحداث في إطار كوميدي معتمدة على البطولة الجماعية.

إيرادات الأفلام فيلم سيكو سيكو فيلم الصفا الثانوية بنات فيلم استنساخ فيلم نجوم الساحل

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