أيهما أفضل للشراء .. هاتف OnePlus 13R أم Pixel 9a

يُعدّ هاتفا OnePlus 13R و Google Pixel 9a من أكثر هواتف الفئة المتوسطة تنافسيةً لعام 2025، حيث يهدف كلٌّ منهما إلى تقديم ميزات رائدة إليك ميزات وعيوب كل منهما وفقا لموقع “gizmochina”



1. التصميم والعرض ون بلس 13R



يعمل هاتف OnePlus 13R بمعالج Snapdragon 8 من الجيل الثالث، وهو أحد أسرع شرائح الهواتف المحمولة المتوفرة. يقترن هذا المعالج بذاكرة تخزين UFS 4.0 وذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 16 جيجابايت، مما يضمن أداءً فائق السرعة حتى في الألعاب عالية الأداء وتعدد المهام.

يستخدم هاتف Pixel 9a معالج Tensor G4 من جوجل، المُصمم لمهام الذكاء الاصطناعي والأداء اليومي، ولكنه أقل قوةً مقارنةً بهاتف Snapdragon الرائد.

البطارية والشحن

يتميز هاتف OnePlus ببطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة مع شحن سلكي فائق السرعة بقوة 80 واط، حيث يصل إلى 50% في 20 دقيقة فقط. أما بطارية Pixel 9a بسعة 5100 مللي أمبير/ساعة، ورغم صغر حجمها، إلا أنها توفر متانة مذهلة، وتتوازن مع الشحن السلكي بقوة 23 واط واللاسلكي بقوة 7.5 واط.

يزود هاتف OnePlus 13R بنظام كاميرا ثلاثية متعدد الاستخدامات، مع عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل.

كاميرا السيلفي

يتميز هاتف Pixel 9a بكاميرا سيلفي فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل توفر مجال رؤية أوسع، مما يجعلها مثالية لصور السيلفي الجماعية. أما هاتف OnePlus 13R، فيستخدم كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل بتفاصيل أفضل ولكن بزاوية أضيق.

يتراوح سعر كلٍّ من هاتفي Pixel 9a وOnePlus 13R بين 499 و500 دولار أمريكي، ويستهدفان سوق الهواتف متوسطة المواصفات.

في النهاية لمن يُعطون الأولوية لتحديثات البرامج طويلة الأمد وتحسين أداء الكاميرا، يُعتبر هاتف Pixel 9a خيارًا أكثر أمانًا إلا أنه في المقابل المستخدمين الذين يُركزون على المواصفات التقنية ويرغبون في مواصفات رائدة للألعاب والوسائط وعمر بطارية أطول، يحصلون على أفضل قيمة مقابل أموالهم مع OnePlus 13R.