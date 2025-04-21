قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد قرار المركزي .. هل شهادات البنك الأهلي مستمرة بنفس أسعار الفائدة؟
حفظا لأرواحهم.. النقل تناشد المواطنين عدم اقتحام المزلقانات أو السير عكس الاتجاه| فيديو
خلال شم النسيم.. أفضل 8 أماكن لقضاء العطلات الرسمية في مصر
نتنياهو: رئيس جهاز الشاباك فشل فشلا ذريعا خلال هجوم السابع من أكتوبر
محامي المنتجة سارة خليفة يكشف تفاصيل مثيرة بشأن اعتراف موكلته في واقعة تجارة المخدرات بالقاهرة
لقطات نادرة .. 10 صور للبابا فرانسيس في طفولته وشبابه
طقس الساعات القادمة .. تحذير من ارتفاع درجات الحرارة
السودان يعلن تسهيلات لعودة مواطنيه من مصر
مصر والسعودية تُعزّزان تحالفهما الاستراتيجي .. انطلاقة جديدة للتعاون الشامل وتدشين مجلس تنسيق أعلى
محمد السباعي يعتذر للصحفيين: لم أقصد الإساءة لأي صحفي أو مصور
هل تعقد امتحانات الثانوية العامة 2025 بالجامعات؟|التعليم تحسم الجدل
توافد حشود غفيرة إلى ساحة القديس بطرس لتقديم العزاء في البابا فرنسيس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أيهما أفضل للشراء .. هاتف OnePlus 13R أم Pixel 9a

هواتف الفئة المتوسطة
هواتف الفئة المتوسطة
لمياء الياسين

يُعدّ هاتفا OnePlus 13R و Google Pixel 9a من أكثر هواتف الفئة المتوسطة تنافسيةً لعام 2025، حيث يهدف كلٌّ منهما إلى تقديم ميزات رائدة إليك ميزات وعيوب كل منهما وفقا لموقع “gizmochina”


1. التصميم والعرض ون بلس 13R


يعمل هاتف OnePlus 13R بمعالج Snapdragon 8 من الجيل الثالث، وهو أحد أسرع شرائح الهواتف المحمولة المتوفرة. يقترن هذا المعالج بذاكرة تخزين UFS 4.0 وذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 16 جيجابايت، مما يضمن أداءً فائق السرعة حتى في الألعاب عالية الأداء وتعدد المهام. 

يستخدم هاتف Pixel 9a معالج Tensor G4 من جوجل، المُصمم لمهام الذكاء الاصطناعي والأداء اليومي، ولكنه أقل قوةً مقارنةً بهاتف Snapdragon الرائد. 

البطارية والشحن

يتميز هاتف OnePlus ببطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة مع شحن سلكي فائق السرعة بقوة 80 واط، حيث يصل إلى 50% في 20 دقيقة فقط. أما بطارية Pixel 9a بسعة 5100 مللي أمبير/ساعة، ورغم صغر حجمها، إلا أنها توفر متانة مذهلة، وتتوازن مع الشحن السلكي بقوة 23 واط واللاسلكي بقوة 7.5 واط. 
يزود هاتف OnePlus 13R بنظام كاميرا ثلاثية متعدد الاستخدامات، مع عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل.

كاميرا السيلفي

يتميز هاتف Pixel 9a بكاميرا سيلفي فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل توفر مجال رؤية أوسع، مما يجعلها مثالية لصور السيلفي الجماعية. أما هاتف OnePlus 13R، فيستخدم كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل بتفاصيل أفضل ولكن بزاوية أضيق.
يتراوح سعر كلٍّ من هاتفي Pixel 9a وOnePlus 13R بين 499 و500 دولار أمريكي، ويستهدفان سوق الهواتف متوسطة المواصفات.
في النهاية لمن يُعطون الأولوية لتحديثات البرامج طويلة الأمد وتحسين أداء الكاميرا، يُعتبر هاتف Pixel 9a خيارًا أكثر أمانًا إلا أنه في المقابل المستخدمين الذين يُركزون على المواصفات التقنية ويرغبون في مواصفات رائدة للألعاب والوسائط وعمر بطارية أطول، يحصلون على أفضل قيمة مقابل أموالهم مع OnePlus 13R.

هاتفا OnePlus 13R هاتف OnePlus 13R ذاكرة وصول عشوائي هاتف Pixel كاميرا ثلاثية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السكر

رسميًا.. سعر كيلو السكر بعد ساعات من قرار الحكومة الجديد

مفاجأة تكشفها التحريات عن المنتجة سارة خليفة صاحب مصانع المخدرات السرية

حاصلة على الابتدائية.. التحريات تكشف مفاجآت عن سارة خليفة صاحبة مصانع المخدرات

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف.. والتنفيذ خلال ساعات

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف.. والتنفيذ خلال ساعات

الفتاتين

على سبيل اللهو.. الداخلية تضبط فتاتين بعد وصلة رقص داخل مترو الأنفاق

شعار الزمالك

الزمالك يستقر على رحيل بيسيرو ومدرب أجنبي جديد

من هي سارة خليفة؟.. صاحبة الـ200 كيلو بودر ومصانع المخدرات السرية

صاحبة أزمة الـ200 كيلو بودر ومعامل المخدرات السرية.. من هي سارة خليفة؟

ابراهيم فايق

ثاني أغلى مذيع..تركي ال الشيخ يثير تفاعلا كبيرا بشأن راتب إبراهيم فايق و عمرو أديب

معاشات

موعد صرف معاشات شهر مايو 2025

ترشيحاتنا

غزة

26 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي على خيام النازحين في غزة ..فيديو

تطبيق سيجنال

تسريبات أمريكية خطيرة بشأن اليمن على تطبيق سيجنال .. تفاصيل

غزة

مباحثات سعودية مصرية لإنهاء أزمة غزة .. تحركات عاجلة

بالصور

خلال شم النسيم.. أفضل 8 أماكن لقضاء العطلات الرسمية في مصر

أفضل 8 أماكن لقضاء العطلات الرسمية في مصر
أفضل 8 أماكن لقضاء العطلات الرسمية في مصر
أفضل 8 أماكن لقضاء العطلات الرسمية في مصر

في احتفالات شم النسيم .. لن تتوقع فوائد الرنجة | تحمى من أمراض قاتلة

الرنجة
الرنجة
الرنجة

خلي بالك .. أطعمة قد تزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى

خلي بالك".. أطعمة قد تزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى
خلي بالك".. أطعمة قد تزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى
خلي بالك".. أطعمة قد تزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى

نشرة المرأة والمنوعات: من السكتة القلبية إلى كحل الحناء.. 4 قصص تثير الجدل من محمد رمضان وتاجه المرصع بالماس وتحذيرات طبية وأسرار في عالم الفن والمطبخ

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

فيديو

فوائد الخس في شم النسيم

فوائد مذهلة لتناول الخس بعد الفسيخ والرنجة في شم النسيم

مشروبات بعد الفسيخ

نشرب إيه بعد أكلة الفسيخ والرنجة في شم النسيم؟

القوات المسلحة تدفع بلجان تجنيدية لشمال سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية لشمال سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الاتزان النفسي والسلام الداخلي في عالم مضطرب

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شم النسيم عيد كل المصريين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عمار الشريعي.. قيثارة الموسيقى التي أنارت دنيا النغم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البَلَدُ الأَميِنُ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: خمسة دروس للمحادثات النووية الإيرانية

المزيد