بشرى سارة| صرف معاشات مايو 2025 مبكرا وزيادة جديدة في الطريق .. تفاصيل هامة

ينتظر أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات شهر مايو 2025، وسط اهتمام واسع بالتفاصيل المتعلقة بالصرف وآليات الحصول على المستحقات، خاصة في ظل القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، والتي شملت زيادات ملحوظة في قيمة المعاشات.

صرف معاشات مايو 2025

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر مايو 2025 سيبدأ رسميا يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2025، ويستمر حتى نهاية الشهر، مع إتاحة الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي، ومكاتب البريد، والبنوك على مستوى الجمهورية.

وقد تم اتخاذ إجراءات موسعة لتسهيل عملية الصرف، وتخفيف الزحام، وتوفير أقصى درجات الراحة لأصحاب المعاشات.

زيادات مرتقبة في المعاشات

ومن جانبه، كشف وزير المالية عن أن صندوق التأمينات والمعاشات يعمل حاليا على الانتهاء من تفاصيل الزيادة الجديدة في يوليو 2025، والتي من المقرر أن تبلغ 15%، موضحا أن الإعلان الكامل عن تفاصيل الزيادة سيتم قريبا، ضمن خطة الدولة لتحسين أوضاع المواطنين من أصحاب المعاشات.

تبكير صرف مرتبات أبريل 2025

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025، ليبدأ من يوم الأربعاء 23 أبريل بدلا من يوم 24 كما هو معتاد، في خطوة تهدف إلى تيسير الأمور المعيشية قبل حلول شهر مايو.

كيفية الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

ويمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام بسهولة عن المستحقات وقيمة الزيادات، وذلك من خلال زيارة الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وإدخال الرقم القومي، وللدخول إلى الموقع مباشرة: اضغط هنا.

وسوف نرصد لكم أماكن صرف معاشات شهر مايو 2025، والتي جاءت كالتالي:

- منافذ شركة فوري.

- المحافظ الإلكترونية.

- ماكينات الصرف الآلي ATM.

- فروع البنوك المختلفة.

- منافذ البريد المصري.

جدول شرائح التأمينات الاجتماعية

كما نرصد لكم جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر، والتي جاءت كالتالي:

- الشريحة الأولى: 1495 جنيها.

- الشريحة الثانية: 1725 جنيها.

- الشريحة الثالثة: 1840 جنيها.

- الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

- الشريحة الخامسة: 2645 جنيها.

- الشريحة السادسة: 2990 جنيها.

- الشريحة السابعة: 3335 جنيها.

- الشريحة الثامنة: 3680 جنيها.

- الشريحة التاسعة: 4025 جنيها.

- الشريحة العاشرة: 4370 جنيها.

- الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيها.

- الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيها.

- الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

- الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيها.