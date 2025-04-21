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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

خلال شم النسيم.. أفضل 8 أماكن لقضاء العطلات الرسمية في مصر

أفضل 8 أماكن لقضاء العطلات الرسمية في مصر
أفضل 8 أماكن لقضاء العطلات الرسمية في مصر
أسماء عبد الحفيظ

أفضل 8 أماكن لقضاء العطلات الرسمية في مصر، يبحث الكثير من المصريين عن أماكن مميزة، لقضاء العطلات الرسمية التي تكرر على مدار العام، لقضاء تلك الأيام بإستمتاع بعيدًا عن الروتين وضغوط الحياة اليومية.

 كشفت فردوس البطريق المرشدة السياحية عن أفضل 8 أماكن للسياحة و التنزهة فى مصر خلال العطلات الرسمية .

وقالت البطريق فى تصريحات خاصة لصدى البلد، إن مصر تزخر بوجهات متنوعة وساحرة وطبيعية وأماكن سياحية، تناسب جميع الأذواق، من عشاق المغامرة والطبيعة إلى محبي التاريخ والثقافة.

أفضل 8 أماكن لقضاء العطلات الرسمية في مصر

 دهب  سيناء

 تُعد دهب ملاذًا مثاليًا للهروب من الزحام، حيث يمكن الاستمتاع بالغوص في "البلو هول"، أو التمشية في ممشى المدينة الشعبي وسط موسيقى البحر.

 الجونة  الغردقة


 تعتبر الغردقة من اكثر السياحية التي تناسب كفاة الجنسيات.

الجونة مدينة عصرية على الطراز الأوروبي، توفر منتجعات فاخرة، مطاعم عالمية، ورياضات مائية. مثالية للعائلات ومحبي الرفاهية، وتقع على بُعد ساعة واحدة فقط من الغردقة.

 سيوة سحر الواحات


 سيوة تقدم تجربة استشفائية ونفسية فريدة، بالرغم من بعدها ولكنها تستحق التجربة فهي من بحيرات الملح، إلى العيون الكبريتية، وقلعة شالي الطينية. فرصة مثالية للهدوء والانفصال عن التكنولوجيا.

 الفيوم  وادي الريان

 ووادي الحيتان
تبعد أقل من ساعتين عن القاهرة، وتجمع بين الطبيعة والأنشطة مثل السفاري، التخييم، التزحلق على الرمال، أو زيارة شلالات وادي الريان الخلابة.

أفضل 8 أماكن لقضاء العطلات الرسمية في مصر

 مرسى علم البحر الأحمر


واحدة من أنقى الشواطئ المصرية، مرسي علم مكان رائع لعشاق الغوص واكتشاف الحياة البحرية. مثالية لمن يبحث عن عطلة مريحة وسط الطبيعة البِكر.

العين السخنة أقرب شاطئ للقاهرة


العين السخنة من أكثر المصايف التي يفضلها الكثير من الأشخاص وبالأخص فى العطلات القصيرة، بها منتجعات مميزة، وشواطئ هادئة، وأنشطة بحرية متنوعة، مع قربها الشديد من العاصمة.

 الأقصر وأسوان

الاقصر وأسوان تعتبر من أكثر الأماكن السياحية فى مصر، تاريخ على ضفاف النيل
عطلة لا تُنسى لمحبي الحضارة المصرية القديمة. يمكن من خلالها استكشاف المعابد والمقابر، أو الاستمتاع بجولة فلوكة عند غروب الشمس، مع طقس دافئ حتى في الشتاء.

أفضل 8 أماكن لقضاء العطلات الرسمية في مصر

 راس شيطان ونويبع 

تعتبر رأس الشيطان  مغامرة روحية
أماكن تشتهر بالبساطة والهدوء، كما أنها تناسب هؤلاء الأشخاص الذين يبحثون عن الاستجمام، أو التأمل، أو اليوغا في خيام على الشاطئ بين الجبال والبحر.

8 أماكن لقضاء العطلات الرسمية العطلات الرسمية 8 أماكن لقضاء العطلات الرسمية في مصر أفضل 8 أماكن لقضاء العطلات الرسمية في مصر

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خلال شم النسيم.. أفضل 8 أماكن لقضاء العطلات الرسمية في مصر

أفضل 8 أماكن لقضاء العطلات الرسمية في مصر
أفضل 8 أماكن لقضاء العطلات الرسمية في مصر
أفضل 8 أماكن لقضاء العطلات الرسمية في مصر

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