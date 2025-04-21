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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار صرف العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الاثنين

أرشيفية
أرشيفية
آية الجارحي

يقدم موقع "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم، الاثنين 21 ابريل 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.


 

وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم، الاثنين 21-4-2025، في البنك الأهلي المصري كالآتي:


 

 سعر صرف العملات العربية اليوم


 

سجّل الدينار الكويتي للشراء 165.6448 جنيه و 167.1404 جنيه للبيع.


 

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 13.5663 جنيه و 13.635 جنيه للبيع.


 

أسعار صرف العملات العربية اليوم

 

سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 13.8885 جنيه و 13.9317 جنيه للبيع.


 

وسجل الدينار البحريني للشراء 134.0404 جنيه و 135.7209 جنيه للبيع.


 

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 131.3103 جنيه و 132.8831 جنيه للبيع.


 

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري

 

سجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 12.9594 جنيه و 14.0364 جنيه للبيع.


 

وسجل الدينار الأردني للشراء 71.4876 جنيه و 72.2599 جنيه للبيع


 

 

أسعار صرف العملات العربية البنك الأهلي المصري العملات العربية الدينار الكويتي

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