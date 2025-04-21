زيزو يحدد شرطا وحيدا لحضور التحقيق فى الزمالك .. ما هو؟

اشترط أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك من ادارة ناديه توفير الحماية الكاملة له من أجل الموافقة على حضور جلسة التحقيق التى حددتها ادارة نادي الزمالك للاعب بعد انقطاعه عن التدريب .

وكان زيزو قد غاب عن جلسة التحقيق الاولي التى حددتها الزمالك السبت الماضي وتم تحديد جلسة أخرى يوم الأحد المقبل ولكن اللاعب تواصل محاميه أشرف عبد العزيز وأبلغه بعدم حضور جلسة التحقيق الا بعد توفير نادي الزمالك الحماية الكاملة له داخل النادي .

وأصدر نادي الزمالك بيان رسميا بشأن الأنباء المنتشرة حول تعامل النادي مع أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بعد انقطاعه عن تدريبات الأبيض وتخلفه عن حضور جلسة التحقيق يوم السبت الماضي.

الزمالك يصدر بيانا رسميا حول التعامل مع زيزو

جاء نص البيان كالتالي: "الزمالك أولاً.. نظراً لكثرة تداول الأخبار والأحاديث الإعلامية المتعلقة بعلاقة نادي الزمالك مع لاعبه الحالي أحمد مصطفى محمد سيد "زيزو"، والإجراءات والقرارات التي يتم اتخاذها في هذا الملف، يُعلن نادي الزمالك عدم مسؤوليته عن أي أخبار يتم تداولها بهذا الشأن، سوى الصادرة رسمياً من النادي عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والمركز الإعلامي فقط.

وطالب النادي بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء معلومات وتقارير لا أساس لها من الصحة، منعًا للمزيد من الجدل وإثارة الجماهير.

