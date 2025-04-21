بعد قرار البنك المركزي الجديد| تفاصيل حدود السحب من البنوك وإنستاباي

اعلن البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 2.25% للمرة الأولي منذ قرابة عام وهي تعادل 225 نقطة أساس.

وكشف تقارير مصرفية عن بدء البنوك في مصر تفعيل ققرار التخفيض في أول يوم عمل لها بعد العودة من الإجازة التي أقرها البنك المركزي قبل أيام.

وينشر موقع صدي البلد أبرز الرسوم المقررة داخل البنوك من عمليات السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي ATM وكذلك الحدود القصوي لعمليات السحب والإيداع اليومي ..

حدود السحب اليومي والإيداع من البنوك

أقر البنك المركزي المصري في مطلع العام الجاري رفع حدود السحب والإيداع يوميا عبر ماكينات الصرا الآلي ATM بواقع 30 ألف جنيه بحد أقصي للأفراد و الشركات

كما أقر البنك المركزي رفعا للسحب النقدي اليومي للأفراد والشركات عبر فروع البنوك بواقع ربع مليون جنيه بدلا من 150 ألف جنيه.

حدود السحب اليومي من إنستاباي

حددت شبكة المدفوعات الإلكترونية المالكة لتطبيق إنستاباي؛ حدود السحب اليومي والتحويلات بين المحافظ البنكية المختلفة ونظيرتها الإلكترونية 120 ألف جنيه

يبلغ حد السحب أو التحويل لمرة واحدة تقدر بـ70 ألف جنيه

حدود السحب الشهري عبر إنستاباي 400 ألف جنيه

رسوم السحب من إنستاباي و المحافظ الأخري

نصف جنيه للتحويل أقل من 1000 جنيه

جنيه واحد للمبلغ 1000 جنيه

5 جنيهات عند تحويل 5آلاف جنيه

الحد الأقصي للرسوم التحويلية 20 جنيه